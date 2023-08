CineBrasilTV recebe inscrições de projetos para o edital TV-VOD do FSA

Com 19 anos fomentando o audiovisual brasileiro, o CineBrasilTV, da cineasta Tereza Trautman, está recebendo projetos para o edital do BRDE/FSA TV-VOD 2023, até o dia 15 de setembro.

Serão selecionadas propostas de produção independente de obras audiovisuais brasileiras de ficção, animação, documentário e variedades, voltadas para televisão, com exibição inicial em TV por assinatura (TV paga) ou streaming/VOD (Vídeo por demanda).

CineBrasilTV é um canal que segue apostando em entretenimento com conhecimento, com produções de todos os cantos do Brasil, filmes e séries originais, documentário e ficção, para todas as idades, gêneros e interesses.

O regulamento do edital e inscrições estão disponíveis no link https://bit.ly/EDITALBRDE_FSA_tvvod.