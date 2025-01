Fernanda Torres é homenageada no Brasiliana TV com especial de sete filmes

Indicada ao Oscar por “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres ganha especial no Brasiliana TV. A plataforma disponibiliza sete filmes icônicos da carreira da atriz. Entre os títulos da pasta especial estão “Inocência”, de Walter Lima Jr., o primeiro longa-metragem protagonizado por ela, ainda aos 17 anos; “Gêmeas” (foto), dirigido por Andrucha Waddington e no qual divide a tela com a mãe, Fernanda Montenegro; e “O que É Isso, Companheiro?”, de Bruno Barreto, indicado ao Oscar de filme estrangeiro em 1998.

Completam a coleção dedicada à artista “A Marvada Carne”, o clássico de André Klotzel que rendeu a Fernanda um kikito no Festival de Gramado; “Capitalismo Selvagem”, mais uma parceria entre a atriz e Klotzel; “O Judeu”, drama histórico dirigido por Jom Tob Azulay; e “Saneamento Básico, o Filme”, comédia de Jorge Furtado que conta ainda com Wagner Moura, Lázaro Ramos e Camila Pitanga no elenco.

Streaming 100% nacional do grupo Curta!, o Brasiliana TV está disponível sem custo adicional aos assinantes do pacote de TV Paga da Claro tv+.