Big Brother Brasil: O programa que permitiu ao Brasil conhecer-se a fundo.

Você até pode achar um exagero, mas realmente não é, o programa big brother brasil da Rede Globo de televisão que passou a ser exibido nas noites do canal carioca a partir do ano de 2002, e que se converteu em verdadeiro fenômeno da televisão brasileira conseguiu fazer com que o Brasil conhece-se em si a cultura de todo um país através dos participantes que saíram dos cantos e cidades mais variados de todo o país para habitar a casa mais vigiada que sem notícia do nosso país.

O programa que não é uma criação da emissora carioca e sim comprada de uma produtora da Holando, hoje em dia traz um formato muito diferente do que foi a primeira edição do reality em 2002, é óbvio que as questões de votação no confessionário, líderes e algumas questões foram mantidas, por que em si essa é a essência do programa, mas com o passar do tempo a direção foi acrescentando dinâmicas e colocando todo o tempero que tornaram o programa mais brasileirdo e muito mais atrativo para nós.

Atualmente temos a prova de imunidade, a compra da semana que se dá através das estalecas que cada participante possui. prova do anjo, dinâmicas de jogos e atividades que fazem o jogo ser ainda mais vivo e fazem até os participantes mais isentos, se colocarem na rota do jogo.

A verdade é que apesar de ser um programa de televisão, a atração se tornou uma verdadeira vitrine do reflexo de nosso país nos seus mais diversos assuntos e particularidades, rendendo a discussões e pautas que antes a sociedade brasileira insiste em ocultar ou deixar de lado.

Um pouco da história do programa

Dentre todas as edições alguns participantes se destacam mais que os outros, seja por sua história de vida, ou até mesmo por como o jogo acontece na casa, sendo assim podemos afirmar que tivemos diferentes tipos de ganhadores pois cada um deles conseguiu a seu modo convencer ao público de que por mereciam levar o prêmio final do programa. Prêmio esse que também foi mudando de valor com o passar dos anos. Em suas primeiras temporadas o valor pago aos participantes era de R$500,000, depois chegou a R$1.000.000, subindo para R$1.500.000, atualmente neste última temporada de 2025 o prêmio já se inicia em R$2.500.000 e pode chegar até R$3.500.000, isso sem contar todos os prêmios extras como apartamentos, bolsas de estudos, carros e muito mais que os brothers podem ganhar durante as atividades dentro da casa.

No ano de 2002 o Big Brother Brasil, que teve apenas 12 participantes e duração de 64 dias (a temporada mais curta) teve como campeão o Kleber de Paula Pedra que ficou conhecido como BamBam, sua passagem pelo programa foi marcada por choros por cona de uma boneca chamada Maria Eugênia e também pelo seu jeito ingênuo e interiorano de conviver com os demais participantes. Ao sair do programa vitorioso, Kleber viu sua vida mudar da água pro vinho, se agarrou a todas as oportunidades que a emissora carioca abriu pra ele e se tornou parte fixa do elenco da Turma do Didi.

Ainda falando sobre participantes gloriosos que fizeram história no programa e se tornaram campeões, precisamos falar de Jean Wyllys que em 2005 habitou a casa mais famosa do Brasil, e construiu uma linda amizade com Grazi Massafera (vice campeã da edição). Jean Wyllys querendo ou não foi um dos grandes personagens da edição, trazendo ao programa putas que muitas pessoas evitavam tocar. Ele trouxe um posicionamento firme em relação a questões políticas e sociais e foi um dos primeiros se não o primeiro em falar diretamente e abertamente sobre as questões relacionadas à comunidade LGBTQIA + e a luta pelos seus direitos dentro de casa. Após sua vitória Jean se tornou uma referência para a comunidade e tempos depois decidiu investir na política tornando-se até deputado Federal

Não temos como falar de BBB e grandes campeões sem falar dela Juliette Freire, a nordestina que não é “DOIDA” cancelada na casa por seus colegas logo na primeira semana, a então na época advogada conseguiu dar a volta por cima, enfrentando a todos a seus piores medos, consagrando com coroa de rainha a sua vitória numa das edições do programa que foi de mais sucesso, Juliette ainda dentro da casa se tornou um fenômeno nas redes sociais, chegando a final do propagam com 24 milhões de seguidores. Juliette até hoje é querida pelo público e investiu na carreira de cantora, unindo-se a nomes da música pop e popular brasileira para trilhar seu caminho no mundo artístico.