Abertas as inscrições para o ECM+LAB 2024

Estão abertas as inscrições para o 8º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2024. O evento de mercado do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM é espaço de encontro entre produtores e players do mercado audiovisual que estão em busca de oportunidades de coprodução para o desenvolvimento de projetos. Com quatro modalidades — Player, Ouvinte, Ouvinte+Biblioteca e Negocial+LAB —, o ECM+LAB recebe inscrições até 8 de junho.

Os participantes, independentemente da modalidade, devem ser de países do Mercosul ou aliados: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. São esperados projetos pensados para coprodução. Na modalidade Biblioteca, podem estar em diferentes etapas de desenvolvimento. Já na Negocial+LAB é necessário que já estejam em uma etapa mais avançada. Podem ser inscritos longas-metragens e séries, tanto de ficção como documentário, além de projetos de animação.

Na modalidade Player, a inscrição é gratuita. Ela é destinada a canais de TV, plataformas de streaming, distribuidoras, produtoras, festivais, mercados, Labs e potenciais investidores.

A modalidade Ouvinte é voltada para aqueles que desejam estar em contato direto com o evento de mercado, absorver o conteúdo das palestras exclusivas e acompanhar as apresentações de pitchings. A modalidade possui vagas de meia entrada limitadas para estudantes.

Na Ouvinte+Biblioteca, além dos benefícios da modalidade anterior, o participante selecionado tem o direito de incluir um projeto no catálogo on-line, disponibilizado aos players e produtores participantes do evento. As vagas são limitadas.

E a mais completa modalidade, Negocial+LAB, consiste em duas etapas. Entre julho e agosto, de forma on-line, a etapa LAB oferece dois encontros conjuntos e seis encontros individuais, com consultores, produtores, agentes de venda, distribuidores, entre outros players. Já na etapa negocial, o participante tem direito às reuniões one-to-one e pitching. Os projetos selecionados poderão escolher até cinco players para as reuniões individualizadas.

A inscrição para as modalidades Ouvinte, Ouvinte+Biblioteca e Negocial+LAB estão, respectivamente, no valor de R$50,00, R$100,00 e R$150,00 (+ R$300,00 se selecionado na Negocial+LAB). É importante frisar que a inscrição não garante a seleção dos projetos. Todas as modalidades possuem vagas gratuitas e desconto. Os detalhes e benefícios podem ser conferidos no regulamento, disponível no famdetodos.com.br.

A etapa presencial do ECM+LAB 2024 será realizada de 6 a 9 de setembro, dentro da programação do 28º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024. Dentre os prêmios já confirmados estão: Seleção de um Projeto para o Bolivia Lab 2024; Seleção de um Projeto para o Santiago Festival Internacional de Cine – SANFIC Indústria 2024; Seleção de dois Projetos para o Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos – SAPCINE/FICCALI (Colômbia); e Seleção de um Projeto Brasileiro para receber Consultorias Paradiso Multiplica 2024.