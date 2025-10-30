Filmagens de “Confins da Sorte” são concluídas em São Paulo

Foto © Felipe Ghirello

A Canvas 24p Filmes anunciou o término das filmagens de “Confins da Sorte”, thriller social dirigido por Henrique e Wiland Pinsdorf e escrito por Brunno Matheus.

Ambientado inteiramente dentro de uma imobiliária na periferia de São Paulo, o filme acompanha um grupo de funcionários que descobre ter ganho um prêmio milionário na loteria. O que seria uma celebração vira um confinamento de tensão crescente, expondo abismos sociais e morais entre patrões e empregados — uma mistura de drama social e suspense psicológico que retrata, com ironia e intensidade, o colapso das relações humanas diante da ganância e do desejo de justiça.

No elenco estão Adriano Garib, Daniel Farias, Anna Di Falco, Joãozinho Oliveira e Emily Oliveira.