Festival Samburá abre inscrições para a mostra competitiva de curtas

O 3º Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar está com inscrições abertas para a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens, com foco em obras que abordam temas como ecologia e direitos humanos. Realizadores de todo o Brasil podem inscrever seus filmes até 16 de novembro. São aceitos curtas-metragens de ficção, animação e documentário, com até 30 minutos de duração, finalizados após 1º de janeiro de 2022.

Os filmes selecionados para a Mostra Competitiva concorrerão em diversas categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Produção Cearense. O vencedor na categoria Melhor Filme recebe um prêmio no valor de R$5.000,00. Além das exibições durante o festival, os curtas poderão integrar Mostras Educativas realizadas em outras cidades brasileiras. As inscrições são gratuitas, através do filmfreeway.com/festivalsambura. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail samburafestival@gmail.com.

O Festival Samburá, que será realizado entre os dias 4 e 8 de dezembro, no distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, tem como alguns de seus objetivos promover a reflexão sobre a preservação ambiental e a valorização da cultura do mar por meio da arte. Além das sessões de cinema, a programação contará com uma série de atividades culturais e socioambientais, como oficinas de audiovisual, artesanato sustentável e passeios ecológicos. Este ano, o festival expandirá suas atividades para a Taíba, com oficinas e exibições de filmes, e para a sede de São Gonçalo do Amarante.

Já em seu terceiro ano, o festival é um espaço de integração entre cultura e desenvolvimento sustentável, e atrai um público médio de 500 pessoas por dia. O festival atua também no fortalecimento da economia criativa, valorizando a cultura local e oferecendo oportunidades de capacitação para jovens da região.

Com uma estrutura totalmente acessível, o evento garante a inclusão de pessoas com deficiência, oferecendo rampas, banheiros adaptados, tradução em Libras, sessões com audiodescrição e legendagem descritiva. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

A 3ª edição do Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar é uma realização do CENAPOP – Centro Popular de Cultura e Eco-cidadania, com o propósito de promover a cultura ecológica e a inclusão social, destacando que a busca pela felicidade é um direito humano e ambiental.