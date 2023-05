É necessário um serviço VPN na empresa? A resposta curta é sim. No entanto, a partir daqui segue uma série de considerações a tomar para que a nossa empresa esteja da melhor forma protegida. Nord vs Surfshark são, talvez, as opções mais viáveis no mercado. Por isso, hoje vamos saber como funciona o BPN no ambiente de negócios e como estes dois se destacam acima da concorrência.

Como as VPNs funcionam no ambiente de negócios?

A ascensão do trabalho remoto e a globalização das empresas levaram a um aumento significativo no uso de redes privadas virtuais (VPNs) para garantir o acesso seguro e confiável aos ambientes de trabalho de qualquer local. As VPNs são especialmente cruciais para equipes geograficamente dispersas, pois fornecem um canal seguro e criptografado para comunicação e troca de dados.

O Surfshark VPN e o NordLayer (serviço Nord VPN) são um exemplo de uma solução VPN empresarial que oferece várias funcionalidades, como acesso remoto, acesso seguro através do Smart Remote Access e gateways globais em 33 países diferentes.

Essas funcionalidades permitem que as empresas otimizem o conteúdo de seus sites e simplifiquem o processo de garantia de qualidade (QA) em seus servidores. Além disso, com o recurso Split Tunneling, os usuários podem decidir quais programas e aplicativos exigem proteção VPN. Isso reduz a sobrecarga de tráfego em servidores corporativos.

As VPNs corporativas protegem o tráfego de dados interno da empresa usando criptografia AES de 256 bits, garantindo que as informações confidenciais sejam ilegíveis para terceiros não autorizados. Essa camada adicional de segurança é vital para proteger a integridade e a privacidade dos dados corporativos.

O que fazer quando existem diferentes locais ou sedes da empresa?

Empresas com várias localizações geográficas se beneficiam especialmente do uso de VPNs, pois precisam de acesso constante e seguro à rede corporativa. As VPNs garantem que todos os usuários, dispositivos, aplicativos e dados tenham o mesmo nível avançado de proteção, independentemente de sua localização.

As VPNs de acesso remoto e as VPNs site a site são duas abordagens diferentes para atender às necessidades de acesso e segurança online. Enquanto as VPNs de acesso remoto conectam dispositivos ou usuários individuais à rede corporativa, as VPNs site a site estabelecem conexões seguras entre duas ou mais redes. Por exemplo, a rede principal de uma empresa e a rede de uma filial. Ambas as abordagens permitem que as empresas mantenham a continuidade e a segurança de suas operações em um mundo cada vez mais interconectado e digitalizado.

Qual é a melhor VPN para o meu negócio?

Escolher a melhor VPN para o seu negócio é uma decisão crucial que pode afetar a segurança, a produtividade e o sucesso de suas operações. Ao avaliar as opções disponíveis, é importante considerar os recursos, a segurança e o desempenho de cada solução. Duas das opções mais populares e confiáveis no mercado hoje são o Surfshark VPN e o NordVPN (conhecido como NordLayer em sua versão corporativa).

Ambos os provedores oferecem protocolos de segurança de alto nível, como criptografia AES de 256 bits, proteção contra vazamento de DNS e uma política de não registros. Além disso, garantir que informações confidenciais e dados corporativos sejam protegidos em todos os momentos. Além disso, tanto o Surfshark VPN quanto o NordLayer têm servidores em vários países, permitindo uma conexão rápida e confiável para os funcionários que trabalham remotamente.

Tanto o Surfshark VPN quanto o NordLayer oferecem recursos adicionais projetados para melhorar a experiência e a segurança do usuário. Por exemplo, o Surfshark VPN possui recursos exclusivos como o Surfshark Antivirus, o Surfshark Search e o Surfshark Alert. Enquanto o NordLayer oferece acesso remoto seguro por meio da funcionalidade Smart Remote Access e Split Tunneling.

Embora o Surfshark VPN e o NordLayer sejam ótimas opções para proteger seus negócios, o Surfshark VPN pode ter uma vantagem competitiva. Isso se deve às suas características exclusivas e ao seu compromisso de proteger a privacidade on-line. O antivírus integrado, o mecanismo de pesquisa privado e os alertas em tempo real do Surfshark VPN fornecem uma camada extra de segurança e tranquilidade para os funcionários e a empresa como um todo.

Quando começar a usar o Surfshark VPN?

Começar a usar redes privadas virtuais (VPNs) em sua empresa é uma decisão importante que deve ser tomada com base nas necessidades de segurança e comunicação do seu negócio. A ascensão do trabalho remoto pode exigir acesso seguro a recursos corporativos e dados de diferentes localizações geográficas. Nesse caso, uma VPN é essencial para proteger as informações e manter a privacidade.

Se sua empresa lida com informações confidenciais, como dados de clientes, uma VPN ajuda a manter esses dados seguros, criptografando e protegendo contra vazamentos de informações. Uma VPN é útil para proteger dados confidenciais e manter sua empresa privada.

Algumas indústrias estão sujeitas a regulamentos rigorosos em relação à proteção de dados e privacidade. Nesse caso, uma VPN pode ajudar a atender a esses requisitos e evitar multas ou penalidades. Uma VPN pode ser uma ferramenta valiosa para cumprir os regulamentos e garantir a segurança dos seus dados.

Em última análise, escolher a melhor VPN para o seu negócio dependerá de suas necessidades e prioridades específicas. No entanto, ao considerar os recursos, a segurança e o desempenho oferecidos por ambos os provedores, o Surfshark VPN se destaca como uma opção sólida e confiável para proteger seus negócios no mundo digital.