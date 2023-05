18º Festival Aruanda abre inscrições

As inscrições para o 18º Fest Aruanda, agendado para o período de 30 de novembro a seis de dezembro, estão abertas. O mais antigo festival paraibano será realizado mais uma vez na rede Cinépolis (Manaíra Shopping).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente através do link da página oficial do festival (https://www.festaruanda.com.br/inscricao) até as 23h59 do dia 20 de julho.

Os realizadores podem se inscrever nas categorias: Longas-Metragens Nacionais, Curtas-Metragens Nacionais e Sob o Céu Nordestino (Curtas Paraibanos e Longas-metragens da região).

O regulamento ainda contempla mais duas opções de inscrição: TV Universitária (nacional), nas categorias: documentário, programa de TV, interprograma e reportagem. Já inscrições para Videoclipe e TCC (em formato audiovisual) contemplam exclusivamente as produções paraibanas.

O Comitê de Seleção de curtas-metragens é formado pelos jornalistas e críticos de cinema, Amilton Pinheiro (SP) e Rodrigo Fonseca (RJ), mais a diretora e curadora Camila de Moraes (BA).

O festival será 100% presencial, mas com o auxílio da plataforma Aruandaplay que agora tem caráter permanente como primeiro streaming da Paraíba.