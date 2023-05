Mostra Inclusiva LAIS está com inscrições abertas

Para promover a produção, exibição, divulgação e premiação do formato curta-metragem, juntamente com a inclusão social, a primeira edição da Mostra Inclusiva LAIS já está com as inscrições abertas. Podem participar curtas-metragens com a duração máxima de 20 minutos e dirigidos por mulheres. Não é necessário que os filmes sejam enviados com qualquer tipo de inclusão social (LIBRAS, audiodescrição ou legendas descritivas).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 19 de maio no site www.mostralais.com.br, onde também se encontram mais informações sobre o festival e o regulamento completo. A Mostra Inclusiva LAIS acontecerá em novembro nos formatos presencial, no Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte, e digital, para o país todo.

Os filmes selecionados participarão da votação do público. Durante as sessões presenciais, os três mais bem votados pelo voto popular serão premiados. O primeiro lugar receberá o Troféu Lais acompanhado pelo prêmio de R$ 2 mil. Já para os três primeiros colocados receberão uma cópia em formato H264, contendo LIBRAS, audiodescrição e legendas descritivas, como incentivo para promover novas sessões de inclusão social.

Com um nome vindo da combinação das siglas L (LIBRAS), A (audiodescrição), I (inclusão) e S (social), o festival busca atender ao público em geral, além de promover a formação da plateia no cinema, sobretudo com a inclusão social. Para isso, a mostra vai produzir sessões no cinema com audiodescrições, LIBRAS e legendas descritivas.

A Mostra Inclusiva LAIS conta com coordenação geral de Shelmer Gvar, curadoria de Bárbara Sturm e produção da Opalmas.