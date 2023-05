Narrativa investiga e apresenta abordagem criada pela pediatra austríaca Emmi Pikler

A primeira infância está no centro do documentário “Dos 3 aos 3”, dirigido por Pablo Lobato e distribuído pela Embaúba Filmes. A produção poderá ser assistida a partir desta quinta-feira, 4 de maio, nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Palmas, Porto Alegre e Salvador.

Produção da Claroescuro, “Dos 3 aos 3” acompanha o crescimento do menino Ravi, dos 3 meses aos 3 anos, de forma lúdica e instrumental. Filho de Bianca Bethonico, Ravi foi criado à luz dos saberes da pediatra austríaca Emmi Pikler. Sua mãe, pedagoga e estudiosa da abordagem, realizou o longa junto a Lobato e compartilha no filme suas alegrias, ansiedades e conquistas na criação do filho. Mesmo que pouco difundidos por aqui, os estudos de Pikler vêm ganhando cada vez mais espaço no Brasil.

Radicada na Hungria, a pediatra austríaca observou milhares de crianças e amadureceu, após a Segunda Guerra Mundial, uma abordagem revolucionária, dedicada à educação infantil. Tendo como base o cuidado com a saúde física e o respeito à individualidade da criança, um de seus princípios é o vínculo entre o adulto que cuida e o bebê. Outro ponto fundamental para Pikler é o desenvolvimento do bebê por meio da autonomia e do brincar livre.

A ideia de Bianca, inicialmente, não era fazer um filme sobre o filho, mas documentar e estudar seu desenvolvimento nas diversas fases. Ao chamar o artista plástico e cineasta Pablo Lobato para colaborar, a experiência se desdobrou, culminando na realização do longa-metragem.

Tratando o tempo como aliado, o longa foi filmado entre 2013 e 2021. Pablo explica que nesse período ele e Bianca puderam se conhecer melhor. Descobriram juntos a melhor maneira de documentar o crescimento de Ravi e como transformar a experiência em um filme que pudesse nutrir aquela ou aquele que cuida, estudiosos ou leigos atentos ao desenvolvimento infantil.

Bianca lembra que seu primeiro contato com a abordagem, há quatorze anos, foi por meio de um DVD emprestado, falado em húngaro e sem legendas. As imagens a impressionaram de tal forma que uma caminhada começou. De lá para cá, Bianca não parou de se envolver com os estudos de Pikler.

Além de acompanhar o desenvolvimento de Ravi, o longa traz Bianca em diálogo com outras mães, pais, especialistas e estudiosos de Pikler, com quem compartilha suas dúvidas, angústias e alegrias ao colocar a abordagem na prática.

Bianca ressalta a presença de Pablo diante de Ravi, com sua postura respeitosa, curiosa, sem intenção, mas com direção. Pablo foi um dos criadores da Teia – Centro de Pesquisa e Produção Audiovisual, em Belo Horizonte (2002/14). Sua obra é marcada pelo diálogo entre o audiovisual e as artes plásticas. Em sua filmografia estão os longas “Acidente”, dirigido com Cao Guimarães, e “Ventos de Valls”.