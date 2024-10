Gullane+, em parceria com a Cinemateca Brasileira, anuncia o restauro e lançamento de filmes emblemáticos

A distribuidora audiovisual Gullane+, em parceria com a Cinemateca Brasileira, anuncia um novo projeto dedicado à remasterização e recuperação de clássicos do cinema nacional. Entre as obras selecionadas estão “Um Céu de Estrelas”, “Através da Janela” e “Antônia”, todos da diretora Tata Amaral. Em 2025, ano em que “Castelo Rá-Tim-Bum” (foto), de Cao Hamburger, completa 25 anos, o filme será digitalizado para novas exibições.

E, para marcar o início das comemorações do filme, uma sessão única e gratuita será realizada no próximo sábado (19/10), às 16h, durante a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, como parte da programação da Mostrinha, dedicada ao público infantil. A exibição contará com a presença do diretor e do elenco original, incluindo Paschoal da Conceição, e será projetada no formato original de 35mm.

Outro filme de destaque é “Iracema – Uma Transa Amazônica”, de Jorge Bodanzky e Orlando Senna. O longa foi restaurado na Alemanha, com a coordenação técnica de Alice de Andrade e com o apoio do CTAV, Mnemosine, do IMS, Puc Rio, Instituto Guimarães Rosa e da Cinemateca Brasileira. O filme segue um circuito de exibições no Brasil para resgatar a memória de uma obra e sua contemporaneidade tão importante para a nossa cinematografia.

Os relançamentos de filmes não só homenageiam o legado de grandes cineastas, mas também proporcionam a novas gerações a oportunidade de vivenciar e se conectar com a cultura do Brasil.