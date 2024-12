Série documental “A História de uma Planta” estreia no GNT

A série documental “A História de uma Planta” estreia neste domingo, 15 de dezembro, às 23h, no GNT, com disponibilização posterior no Globoplay, com produção da Feel Filmes em coprodução com o GNT. Contando com cinco episódios, a série tem roteiro e direção assinados por Geovani Martins e Nina Kopko e traz uma nova perspectiva sobre a cannabis e sua relação com a sociedade, a saúde e a cultura.

A cannabis, uma planta com múltiplas utilidades e uma história controversa, é o ponto central da produção. A série mergulha nas diversas facetas dessa planta, abordando não apenas seu uso recreativo, mas também suas propriedades medicinais, sua criminalização ao longo das décadas e a evolução das políticas públicas sobre o tema.

Geovani Martins, autor do livro “O Sol na Cabeça”, e Nina Kopko, cineasta que foi diretora assistente no longa “A Vida Invisível” (Karim Aïnouz, 2019), assumem a direção de uma narrativa que vai além dos estereótipos. Em “A História de uma Planta”, os espectadores são convidados a refletir sobre como a cannabis foi tratada de maneira desigual ao longo do tempo, muitas vezes associada a estigmas, enquanto é também reconhecida por seus potenciais terapêuticos.

O formato da série, dividido em episódios curtos e impactantes, permite uma análise abrangente, conectando diferentes aspectos da planta — desde sua produção até seu consumo, passando pela legislação que a envolve e as histórias de indivíduos que tiveram suas vidas marcadas pela relação com a cannabis.

No primeiro episódio é abordada a relação da maconha com a neurociência. A discussão gira em torno das mais recentes descobertas científicas sobre os efeitos da planta no sistema endocanabinoide e nosso cérebro, revelando como ela se mostra um importante remédio para a terceira idade. O episódio revela também as origens pré-históricas da relação humana com a cannabis.

Ao longo da produção, o espectador será introduzido a entrevistas com especialistas, cientistas, pacientes e ativistas que defendem o uso da planta de forma medicinal e recreativa, além de explorarem casos emblemáticos que ajudam a construir a narrativa da cannabis como um símbolo de resistência e transformação social.

O elenco de entrevistados conta com mais de 30 participantes, como Sidarta Ribeiro, neurocientista e consultor da série, a escritora e socióloga Juliana Borges, o humorista e ator Gregório Duvivier e a ativista indígena Cintia Guajajara. Além disso, a série conta com a última participação filmada do intelectual e ativista político Nêgo Bispo.

Com produção de Ric Vidal e direção de fotografia de Rodrigo Machado, a série também conta com pesquisa de conteúdo liderada por Suzane Jardim e Gabriel Mendes, direção de arte e animação de Diogo Hayashi e narração feita pela atriz Bárbara Santos.