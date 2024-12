Academia Brasileira de Cinema e SICAV divulgam os indicados aos Prêmios Platino

Foto: “O Auto da Compadecida 2” © Laura Campanell

A parceria entre a Academia Brasileira de Cinema e o SICAV (Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual) anunciou os projetos e profissionais escolhidos para concorrer aos Prêmios Platino de Cinema Ibero-Americano 2025, evento reconhecido como um dos mais significativos no cenário audiovisual.

Foram inscritos 20 longas-metragens de ficção, sendo 6 comédias, 7 longas-metragens documentais, 1 longa-metragem de animação, 18 séries – sendo 5 documentários e 13 ficções, para a maior premiação do audiovisual ibero-americano. Com um total de 23 categorias, incluindo Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção, Melhor Direção, Melhor Ator e Atriz, Melhor Roteiro, entre outras, destacam-se “O Auto da Compadecida 2”, que chega aos cinemas no dia 25 de dezembro, com 10 indicações, e “Motel Destino”, longa do diretor Karim Aïnouz, com seis nomeações. A Comissão responsável pela seleção foi composta por 15 membros: onze eleitos pela Academia, em votação entre os sócios, e quatro indicados pelo SICAV.

Confira a lista dos selecionados:

1. Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção

MALU – Produção: Bubbles Project e TvZero – Tatiana Leite, Roberto Berliner, Sabrina Garcia e Leo Ribeiro

O AUTO DA COMPADECIDA 2 – Produção: Conspiração, H2O Produções e Guel Produtora – Pedro Buarque de Hollanda, Sandro Rodrigues, Edson Pimentel e Guel Arraes

MOTEL DESTINO – Produção: Gullane e Cinema Inflamável – Fabiano Gullane, Caio Gullane, André Novis e Janaina Bernardes

2. Melhor Comédia Ibero-Americana de Ficção

O AUTO DA COMPADECIDA 2 – Produção: Conspiração, H2O Produções e Guel Produtora – Pedro Buarque de Hollanda, Sandro Rodrigues, Edson Pimentel e Guel Arraes

O CLUBE DAS MULHERES DE NEGÓCIOS – Produção: Glaz Entretenimento e África Filmes – Mayra Lucas e Anna Muylaert

SAUDOSA MALOCA – Produção: Pink Flamingo Filmes – Renata Martins Alvarez

3. Melhor Documentário

FERNANDA YOUNG – FOGE-ME AO CONTROLE – Produção: Modo Operante Produções Culturais – Susanna Lira e Tito Gomes

OTHELO, O GRANDE – Produção: Franco Filmes – Ailton Franco Jr.

FAUSTO FAWCETT NA CABEÇA – Produção: TvZero – Roberto Berliner

4. Melhor Ópera-Prima de Ficção Ibero-Americana

PEDRO FREIRE por Malu

LILLAH HALLA por Levante

5. Cinema e Educação em Valores

ASSEXYBILIDADE – Direção: Daniel Gonçalves

ARCA DE NOÉ – Direção: Sérgio Machado e Alois di Leo

6. Melhor Direção

KARIM AÏNOUZ por Motel Destino

FLÁVIA LACERDA e GUEL ARRAES por O Auto da Compadecida 2

7. Melhor Ator

FABIO ASSUNÇÃO como ELIAS por Motel Destino

MATHEUS NACHTERGAELE como JOÃO GRILO por O Auto da Compadecida 2

8. Melhor Atriz

YARA DE NOVAES como MALU por Malu

NATALY ROCHA como DAYANA por Motel Destino

9. Melhor Ator Coadjuvante

GERO CAMILO como MATO GROSSO por Saudosa Maloca

AUGUSTO MADEIRA como JURACI por Ninguém Sai Vivo Daqui

10. Melhor Atriz Coadjuvante

CAROL DUARTE como JOANA por Malu

MAEVE JINKINGS como FÁTIMA por Sem Coração

11. Melhor Música Original

JOÃO FALCÃO e RICCO VIANA por O Auto da Compadecida 2

FLAVIA TYGEL por As Polacas

12. Melhor Roteiro

PEDRO FREIRE por Malu (Original)

GUEL ARRAES e JOÃO FALCÃO por O Auto da Compadecida 2 (Original)

13. Melhor Montagem

MARCELO JUNQUEIRA, AMC, por Arca de Noé

FABIO JORDÃO por O Auto da Compadecida 2

14. Melhor Direção de Arte

YURIKA YAMASAKI por O Auto da Compadecida 2

MARCOS PEDROSO por Motel Destino

15. Melhor Direção de Fotografia

HÉLÈNE LOUVART, AFC, por Motel Destino

GUSTAVO HADBA, ABC, por O Auto da Compadecida 2

16. Melhor Som

CAIO GOX, ANDRÉ TADEU e CARLOS PAES por Arca de Noé

GUILHERME ALGARVE, JOÃO JABACE e LUIS RODRIGUES por O Auto da Compadecida 2

17. Melhor Série de Ficção ou Documentário

SENNA – 1ª Temporada – Produção: Gullane – Caio Gullane e Fabiano Gullane (Ficção)

CIDADE DE DEUS: A LUTA NÃO PARA – 1ª Temporada – Produção: O2 Filmes – Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles (Ficção)

DOM – 3ª Temporada – Produção: Conspiração – Renata Brandão (Ficção)

18. Melhor Ator de Série

GABRIEL LEONE como AYRTON SENNA por Senna

ALEXANDRE RODRIGUES como WILSON/BUSCAPÉ por Cidade de Deus: A Luta Não Para

19. Melhor Atriz de Série

ALICE WEGMANN como RAÍSSA por Rensga Hits

ANDREIA HORTA como JERUSA por Cidade de Deus: A Luta Não Para

20. Melhor Ator Coadjuvante de Série

BRUNO GAGLIASSO como JORGE por Os Quatro da Candelária

HUGO BONEMER como NELSON PIQUET por Senna

21. Melhor Atriz Coadjuvante de Série

DEBORAH SECCO como MARLENE por Rensga Hits

KAYA SCODELARIO como LAURA HARRISON por Senna

22. Melhor Criador de Série

BRENO SILVEIRA por Dom

VICENTE AMORIM por Senna