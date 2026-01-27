Estão abertas as inscrições para o 5º Festival Internacional de Cinema de Itabaiana

Estão abertas as inscrições para o Festival Internacional de Cinema de Itabaiana, que chega à sua 5ª edição conectando Itabaiana ao cinema do Brasil e do mundo. O festival acontece em Itabaiana (SE) e, nesta edição, podem se inscrever obras nas categorias Filme Internacional, Filme Brasileiro, Filme Sergipano, Videoclipe e Filme Infantil (Mostra não competitiva). As inscrições vão até 20 de fevereiro, pelo site www.festcineitabaiana.com, onde também está disponível o regulamento.

Os filmes e videoclipes selecionados entram na programação oficial do festival e concorrem a premiações que somam mais de R$ 30 mil. Além das sessões, o festival também promove debates, encontros e atividades formativas, criando pontes entre realizadores, público e novas ideias.