CurtaENEM abre calendário 2026 com foco em formação docente e prêmios nacionais

O CurtaENEM é um portal gratuito que reúne mais de 300 filmes e séries, organizados para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O acervo inclui obras brasileiras e internacionais, conectadas aos principais eixos recorrentes da prova, como cidadania, questões socioambientais e análise crítica de discursos, oferecendo repertório audiovisual para estudantes e educadores de todo o país. Entre os títulos disponíveis estão obras como “A Persistência da Memória”, “Fake News – Made in Brazil”, “Controlando o Petróleo” e “Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil”.

Em 2026, o projeto prevê a realização de três formações gratuitas para docentes no Rio de Janeiro, estruturadas como oficinas pedagógicas. Em cada encontro, os professores assistem a obras do acervo e participam de debates mediados sobre como relacionar os conteúdos aos temas do ENEM. As oficinas se encerram com a elaboração de propostas iniciais de uso pedagógico do audiovisual em sala de aula.

Após as formações, os docentes são convidados a submeter planos de aula completos, desenvolvidos a partir dos filmes exibidos. Em cada evento da formação, três planos serão selecionados para o projeto “Sua Aula no Cinema”.

Os autores dos planos selecionados recebem uma premiação de R$2 mil e suporte logístico para levar suas turmas para uma aula especial em sala de cinema, com a exibição do filme, transporte e lanche para os alunos. Ao todo, o CurtaENEM prevê a realização de nove sessões dessa iniciativa ao longo de 2026, todas acompanhadas da premiação em dinheiro aos professores.

A abertura oficial da programação ocorre no primeiro evento do ano, em março, que também inclui a premiação dos professores autores dos melhores relatos de uso do CurtaENEM em 2025 e o lançamento das premiações de abrangência nacional: o Prêmio Professor-Autor, de abrangência nacional para os melhores Relatos de Experiência, destinado a professores que utilizam os filmes do projeto em sala de aula; e o Prêmio Estudante CurtaENEM, destinado a alunos da rede pública que utilizam a plataforma como apoio aos estudos.

Além das ações presenciais no Rio de Janeiro, o projeto amplia seu alcance em 2026 com o lançamento de uma websérie educativa no YouTube. Os episódios apresentam professores demonstrando como utilizar filmes e séries do acervo para interpretar questões do ENEM e construir repertório para a redação. O conteúdo também será desdobrado em vídeos curtos para redes sociais, com orientações práticas voltadas aos estudantes.

Realizado desde 2024 pelo CurtaEducação, com patrocínio da Claro, por meio da Lei Rouanet, o CurtaENEM reúne um acervo consolidado de filmes e séries organizados a partir dos principais eixos temáticos do ENEM, como identidade, cultura e memória; desigualdade social e direitos sociais; ética e cidadania; sustentabilidade e meio ambiente, além da leitura crítica da linguagem audiovisual. O acesso à plataforma é totalmente gratuito. Os regulamentos e mais informações estão disponíveis no site www.curtaenem.org.br.