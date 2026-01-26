Mercado EGBÉ, de Sergipe, abre inscrições

O Mercado EGBÉ passa a integrar o calendário de ações de mercado do cinema brasileiro ao realizar, em Aracaju, entre 8 e 10 de abril, uma programação dedicada a rodadas de negócios, pitchings e consultorias para projetos audiovisuais. As inscrições ficam abertas até 27 de fevereiro, com participação gratuita para produtoras independentes de todo o país.

Voltado a empresas produtoras audiovisuais independentes com CNPJ, incluindo MEI, de todo o país, o Mercado EGBÉ recebe projetos de curta, longa-metragem e séries, em diferentes estágios. A proposta é criar um ambiente de troca profissional orientado por curadoria institucional, reunindo projetos, realizadores e agentes estratégicos do setor em torno de processos de escuta, análise e negociação.

A programação contempla rodadas de negócios, sessões de pitching e consultorias especializadas, apostando na preparação dos projetos e na mediação qualificada como estratégia para ampliar possibilidades de circulação e inserção no mercado. O regulamento prevê ainda mecanismos de reserva de vagas, com atenção ao fortalecimento de empresas negras e à diversidade de propostas e trajetórias.

Ao incorporar uma frente de mercado à sua estrutura, a EGBÉ amplia seu campo de atuação e propõe um espaço de articulação entre criação, linguagem e mercado, alinhando curadoria e formação a estratégias concretas de circulação e desenvolvimento do cinema brasileiro contemporâneo.

A consultoria é assinada pela produtora Claudia Gonçalves, profissional com trajetória consolidada em mercados audiovisuais e programas de desenvolvimento no Brasil e no exterior. Em 2024, integrou a comissão de seleção do Factory, da Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes, e coordenou o Mercado de Negócios Audiovisuais do MIMB – Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba, na Bahia. Em 2025, esteve na coordenação das sessões de pitching do Rio2C.

Nesta primeira edição, o Mercado EGBÉ conta com parcerias institucionais, com destaque para o Projeto Paradiso, no âmbito do programa Paradiso Multiplica, além de colaborações com Fecomércio, Firelight Media e Vem de Sergipe. Mais informações, regulamento completo e formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial da EGBÉ, www.egbecinemanegro.com.br.