Festival dedicado às trilhas sonoras de obras audiovisuais oferece concertos, palestras e cursos gratuitos de compositores do cinema nacional

Entre os dias 16 e 18 de setembro, acontece o XI Festival Musimagem, evento gratuito dedicado às trilhas sonoras de obras audiovisuais de toda a América. Na edição de 2025, os temas dos filmes “Kasa Branca” e “Quando Vira a Esquina” (que ganharam prêmio de melhor trilha sonora no Festival do Rio de 2024), “Central do Brasil”, “O Agente Secreto”, “Shrek”, “Pequena Miss Sunshine” e “O Exterminador do Futuro” ganham destaque. O público conhecerá a trilha de “O Agente Secreto” pela primeira vez, antes mesmo de ver o filme, que estreia em novembro nos cinemas.

Idealizado por Marcos Souza, compositor de trilhas sonoras para cinema e TV e diretor de projetos da Orquestra Petrobras Sinfônica, o Festival Musimagem será realizado na Universidade de São Paulo, em uma parceria inédita com a Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP). Na programação, também estão cursos, palestras e debates gratuitos, assim como os concertos e os eventos extras, que fazem parte das comemorações dos 60 anos da ECA-USP.

As trilhas dos filmes serão apresentadas no concerto de abertura do festival, no dia 16/9, às 19h30, no Centro Cultural Camargo Guarnieri (USP), com a Orquestra da Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo (ALMAI) e o maestro e arranjador Alexey Kurkdjian Ogalla.

Já os cursos gratuitos acontecem em todos os dias de festival. Entre eles, estão “Estratégias composicionais em música para cinema”, com o organista e compositor Felipe Radicetti, na terça-feira (16/9); “Música para TV” com o pianista, compositor, arranjador e produtor musical Alberto Rosenblit, na quarta-feira (17/9); e “Compondo com softwares gratuitos/Oficina sobre softwares livres para produção musical”, na quinta-feira (18/9), com o violonista, compositor, produtor e arranjador Zeh Netto.

No dia 18/9, também às 19h30, é a vez do Concerto Musimágicos – Trilhas nacionais, que reúne compositores nacionais de renome tocando suas obras autorais. A noite também traz a entrega do Troféu Remo Usai ao músico Wagner Tiso, homenageado desta edição junto com a compositora de trilha sonora britânica Rachel Portman.

Como atividade extra, no dia 20/9, acontece o encontro com o compositor pernambucano Mateus Alves, onde ele apresenta a compositores, profissionais do audiovisual, estudantes e interessados em processos criativos no cinema, uma análise do trabalho realizado nos filmes “Bacurau” e “O Agente Secreto”. O workshop é pago, mediante inscrição e com vagas limitadas. Mais informações em www.instagram.com/totemstudiox.

Já no dia 21/9, também como programação extra, às 18h, o filme “Psicose”, um clássico do cinema de Alfred Hitchcock, será exibido acompanhado da Orquestra ALMAI (Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo) que se apresentará ao mesmo tempo em que as cenas irão ao ar. A atração será realizada no Teatro B32 e terá ingressos disponíveis no site do espaço.

Hoje, as trilhas musicais de obras audiovisuais têm um papel tão importante quanto outros processos criativos envolvidos em uma produção. Segundo levantamento do Ecad, responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores, em 2024, a distribuição dos direitos autorais de trilhas sonoras no cinema nacional cresceu 86%, em comparação ao ano anterior.

A programação completa do festival pode ser consultada em festival.musimagembrasil.com.

XI Festival Musimagem

Data: 16 a 18 de setembro

Local de Cursos, palestras e debates: ECA/USP – Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR) – Prédio 4 – Auditório A – Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo/SP

Local dos concertos de abertura e encerramento: Centro Cultural Camargo Guarnieri – Rua do Anfiteatro, 109, Butantã, São Paulo/SP