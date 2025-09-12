Com Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, “Minha Amiga” tem filmagens finalizadas no Rio de Janeiro

Foto © Desirée do Valle

As filmagens da comédia “Minha Amiga”, estrelada por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães e dirigida por Susana Garcia, chegaram ao fim no Rio de Janeiro. Com cenas rodadas na capital fluminense, em Lisboa e em Sevilha, o longa-metragem é inspirado nas experiências da dupla com as filhas adolescentes, Júlia e Clara, que inclusive dão nome às protagonistas. O roteiro é assinado por Andrea Batitucci, Mônica Martelli, Ingrid Guimarães e Susana Garcia. A produção é de Marcio Fraccaroli, Veronica Stumpf e André Fraccaroli, da Paris Entretenimento. O filme chega exclusivamente aos cinemas neste verão, com distribuição da Paris Filmes.

A trama acompanha Júlia (Mônica) e Clara (Ingrid), melhores amigas que compartilham entre si as felicidades e preocupações da vida, principalmente as mudanças que sentem após completarem 50 anos. As duas se preparam para se despedir das filhas Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), de 15 anos, que viajam para fazer intercâmbio em Portugal e vão, pela primeira vez, morar longe das mães.

Júlia (Mônica Martelli) é uma jornalista que busca levar humor para as reportagens que produz, tentando chamar a atenção para os problemas da cidade de forma descontraída. Divorciada, ela sente a tristeza do ninho vazio após a partida de Manu, que vai morar com o pai em Lisboa durante o intercâmbio. Já Clara (Ingrid Guimarães) vive uma rotina repetitiva entre o trabalho como corretora imobiliária e a vida doméstica cuidando do marido, do enteado e da sogra, sentindo falta da companhia da filha, Isadora.

A dupla decide dar um chega pra lá no baixo astral e embarca para Portugal para surpreender as meninas e viverem dias incríveis de mãe e filha com passeios deliciosos, compras e pastéis de nata. Mas, quando chegam em solo europeu, nem tudo sai como planejado e elas vão viver intensamente as férias e lidar com circunstâncias inesperadas de uma viagem ao exterior, mesmo em um país onde falam a mesma língua.

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli também viveram o momento da despedida, quando as filhas passaram duas semanas para estudar fora, em julho de 2024. A relação das duas protagonistas com suas filhas adolescentes também é fortemente inspirada na vida real das atrizes. Elas conquistaram a internet mostrando as situações inusitadas e os perrengues que passaram durante uma viagem à Europa.