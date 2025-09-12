Academia Brasileira de Cinema promove encontro com diretores dos filmes selecionados para a shortlist do Oscar

A Academia Brasileira de Cinema realiza hoje, dia 12 de setembro, uma edição especial do Encontros da Academia com os diretores dos seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2026. O bate-papo, que tem início às 15h, contará com as presenças de Érico Rassi (“Oeste Outra Vez”), Gabriel Mascaro (“O Último Azul”), Kleber Mendonça Filho (“O Agente Secreto”), Luciano Vidigal (“Kasa Branca”), Marcelo Caetano (“Baby”) e Marianna Brennand (“Manas”).

A conversa terá apresentação da jornalista e roteirista Melina Dalboni, mediação de Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia, e transmissão ao vivo pelo canal da Academia no YouTube.

No dia 15 de setembro, a comissão de seleção escolherá, em reunião, o longa-metragem que disputará uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar. Ao todo, 16 longas-metragens foram inscritos e habilitados para concorrer. Os 15 nomes que compõem a comissão de seleção deste ano também serão revelados no dia 15 de setembro, simultaneamente à divulgação do resultado, seguindo o regulamento da AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

O resultado será anunciado pela comissão, ao vivo, pelo YouTube da Academia Brasileira de Cinema, na segunda-feira (dia 15), a partir das 12h.