16º Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa abre inscrições

O FINC – Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa chega a sua 16ª edição, nos dias 28 e 29 de novembro, no Espaço Arteco Camp, em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do festival (fincbf.com) até o dia 12 de outubro. Podem participar profissionais com ou sem experiencia na área do audiovisual.

Para a sua 16ª edição, o FINC contará com três mostras competitivas. Uma das novidades dessa edição é a categoria Mostra 90 segundos, onde serão aceitos filmes com 1 minuto e 30 segundos de duração. A categoria substitui a tradicional categoria de 1 minuto de anos anteriores, servindo como uma porta de entrada para realizadores audiovisuais em início de carreira, ou para aqueles que desejam explorar um formato mais conciso e desafiador. Os filmes precisam seguir o tema “Água”, criando obras que demonstrem criatividade e habilidade narrativa no curto período de tempo. O primeiro lugar desta categoria ganhará uma viagem, com passagem, hospedagem e alimentação inclusas, para o Off Camera – International Festival of Independent Cinema, na cidade de Cracóvia, na Polônia.

Já na Mostra Pérolas do RN, os participantes tem como objetivo valorizar a conexão dos realizadores com o território do estado do Rio Grande do Norte. A proposta é que os filmes inscritos explorem as diversas belezas e patrimônios materiais e imateriais da região, promovendo o contato entre o público e as paisagens, prédios e historicidades do estado. Podem ser inscritos filmes de até 25 minutos.

E, na categoria Mostra Potiguar, o participante pode inscrever curtas de até 25 minutos, produzidos por profissionais do Rio Grande do Norte. A mostra é um espaço de inovação e experimentação, aceitando filmes de gênero e temática livres, desde que respeitem a classificação indicativa máxima de 12 anos e tenham sido produzidos em sua maior parte em terras potiguares.

O Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa é uma realização da GREMI Film e Dragmor, com o apoio da Prefeitura Municipal de Baía Formosa.