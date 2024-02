Prêmio César, o Oscar francês, promove duelo entre “Anatomia de uma Queda” e “blockbuster autoral”

Foto: “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet

Por Maria do Rosário Caetano

Não tem para ninguém! Este é o ano de Justine Triet e de seu “Anatomia de uma Queda”, imenso sucesso nacional (e internacional) do cinema francês contemporâneo.

O filme, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, uma penca de Europa Awards, dois Globo de Ouro e cinco indicações ao Oscar de Hollywood, deve “passar o rodo” na noites do César, o mais respeitado prêmio atribuído ao cinema da pátria dos Lumière.

A festa do audiovisual francês acontecerá no Olympia de Paris, no sábado, 24 de fevereiro, com transmissão pelo Canal Plus, e deve mobilizar a nata da sociedade artística parisiense. E um convidado especial, o britânico Christopher Nolan, que receberá um César especial por sua triunfante trajetória. E ele poderá ganhar, também, a estatueta de melhor produção internacional, já que “Oppenheimer” é um dos cinco concorrentes da categoria.

“Anatomia de uma Queda” recebeu 11 indicações, uma a menos que a fantasia “O Reino Animal”, de Thomas Cailley, definido como “um blockbuster autoral”. Este filme fez jus a excelentes cotações das mais importantes publicações francesas, incluindo Cahiers du Cinéma, Positif, L’Humanité, Libération, Le Monde, Bande à Part e Les Inrock. Somou, o que não é muito comum, sucesso de público e de crítica.

Na lista dos longas-metragens que disputam o principal prêmio figuram, ainda, “Je Verrai Toujours vos Visages”, de Jeanne Henry, filha da atriz Miou-Miou (9 indicações), “O Caso Goldman”, de Cédrik Kahn (8), e “Cão Danado” (“Chien de la Casse”), de Jean-Baptiste Durand (7).

Só uma zebra das mais listradas vai tirar o prêmio principal de “Anatomia”. Até porque a Academia Francesa não deseja ser alvo das virulentas críticas dirigidas à comissão do Oscar (designada pelo Ministério da Cultura), que selecionou o culinária movie “Sabor da Vida” (“La Passion de Dodin Bouffant”), protagonizado por Juliette Binoche e Benoît Magimel, e dirigido por Tran Anh Hung (realizador nascido no Vietnã).

Se a França tivesse indicado o filme de Justine Triet para representá-la junto à Academia de Hollywood, o drama judicial somaria seis e não cinco possibilidades de ganhar o Oscar. Em pelo menos uma categoria – melhor roteiro original – Justine Triet e o marido Arthur Harari são os franco-favoritos.

No cerimônia do César, o talentoso Harari, diretor de “Onoda, 10 Mil Noites na Selva”, conta com mais uma chance de sagrar-se, pessoalmente, vencedor – melhor ator coadjuvante (por “O Caso Goldman”, outro drama de tribunal de imensa força). Este filme causou ótima impressão na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro do ano passado.

O terceiro filme com mais indicações à quadragésima-nona edição do César é “Je Verrai Toujours vos Visages”, dirigido pela filha de Miou-Miou, estrela de “Corações Selvagens” (Les Valseuses), que também integra o elenco. Aliás, a se julgar pelas indicações, Jeanne Henri, de 45 anos, é uma grande diretora de atores. Quatro de suas nove indicações estão concentradas numa única categoria: melhor atriz coadjuvante. Além de mamãe Miou-Miou, foram indicadas Leila Bekhti, Elodie Bouchez e Adèle Exarchopoulos.

O filme aborda tema momentoso: o contato de vítimas com seus algozes. Em 2014, a França criou a “Justiça Restaurativa”, processo que consiste em colocar, por exemplo, frente a frente o ladrão (que fez uso da violência) e a pessoa roubada-agredida. Houve caso até de vítima de violação incestuosa, que ficou frente a frente com o agressor. Em “Eu Verei Sempre vosso Rosto” (tradução livre), três grandes atores se somam ao time de atrizes indicadas ao César – Jean-Pierre Darroussin, onipresente nos filmes de Robert Guédiguian, Gilles Lelouch e Denis Podalydès.

A polêmica Catherine Breillat conseguiu boas indicações para “Culpa e Desejo”(“L’Été Dernier”) sua recriação do poderoso drama nórdico “Rainha de Copas”, de May el-Toukhy (2019), protagonizado pela formidável Trine Dyrholm. Apaixonada por temas fortes (e eróticos), Breillat causou furor em 1999, quando escalou o ator pornô Rocco Siffredi para seu filme “Romance”. Agora, revisita a história de Anne (Léa Drucker, indicada ao César), uma advogada de imenso prestígio, especializada em crimes de violência sexual contra menores. Só que ela vai envolver-se sexualmente com o enteado, de apenas 17 anos. Se for descoberta, sua carreira, prestígio (e matrimônio) irão por água abaixo. Les Inrock e Band à Part atribuíram 5 estrelas ao filme; Cahiers du Cinéma, 4. Le Figaro, apenas uma.

Há um fato curioso na seleção de atrizes do César. A oscarizada Marion “Piaf” Cotillard concorre a melhor atriz por um “documentário” de nome vistoso “Little Girl Blue”, produção franco-belga dirigida por Mona Achache. O filme mergulha no enigmático desaparecimento da mãe da cineasta, a fotógrafa e escritora Carole Achache, e em rico acervo deixado por ela (milhares de fotografias, cartas e gravações).

A postura aberta e porosa da Academia permite, portanto, que o filme concorra a melhor atriz e a melhor documentário. Nesta categoria, ele enfrentará os poderosos “No Adamant”, de Nicolas Philibert, premiado com o Urso de Ouro em Berlim, e “As Filhas de Olfa”, de Kaouther Ben Hania, que ganhou o Olho de Ouro, em Cannes, e é finalista ao Oscar. Completam a seleção os longas “Notre Corps”, de Claire Simon, e ”Atlantic Bar”, de Fanny Molins.

As sessões de “No Adamant” foram, também, muito concorridas na Mostra de Cinema de São Paulo. Além do Urso de Ouro, outro motivo mobilizou o público paulistano. O Adamant do título é um barco que navega pelo Senna, em Paris, carregando pessoas com distúrbios psíquicos. Os embarcados frequentam atividades de arte-terapia e convivem uns com os outros. Enfim, um belo exemplo de tratamento acolhedor e humanizado.

No campo do cinema de animação, a Academia Francesa preferiu indicar apenas três filmes. Tal economia acabou por excluir “Meu Amigo Robô” (Robot Dreams), do basco Pablo Berger, realizado em parceria com produtores franceses. O filme é um dos cinco finalistas ao Oscar. Os votantes da Academia, em torno de 4.700, farão sua escolha entre o ótimo “Linda Veut de Poulet!” (“Linda Quer Frango”), de Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, exibido pela Mostra de São Paulo, e “Proibido para Cães e Italianos” (“Interdit aux Chien et aux Italiens”), de Alain Ughetto, que integrou o Festival 8 ½ de Cinema Italiano (no Brasil) e conta com música do craque Nicola Piovani. “Mars Express”, ficção científica de Jérémie Périn, completa a lista de concorrentes.

Na categoria melhor filme internacional, foram reunidos quatro pesos-pesados. Além do recordista de indicações ao Oscar – “Oppenheimer”, de Christopher Nolan – a Academia Francesa indicou o mais novo filme do mestre Marco Bellocchio (“Rapto”, Itália), o finlandês “Folhas de Outono”, de Aki Kaurismaki, e o japonês “Perfeitos Dias”, de Wim Wenders.

O filme de Bellocchio – um drama histórico baseado em fato real ocorrido no século XIX – mostra o rapto de criança italiana, de origem judaica, pela Igreja Católica. O menino, integrante de numerosa família seguidora dos preceitos do judaísmo, teria sido batizado, escondido, por iniciativa de sua babá, religiosa e temerosa de que a criança adoentada morresse e fosse parar no limbo. A partir desta circunstância, até o Papa entrou no esquema para “catolicizar” a criança. O diretor de “Vincere” e “O Traidor” dá mais uma aula de cinema.

“Perfeitos Dias”, do alemão Wim Wenders, é um filme 100% japonês. Afinal, sua história, ambientação e atores são essencialmente nipônicos. Destaque para seu protagonista absoluto, o soberbo Kôji Yakusho, Palma de Ouro em Cannes por seu desempenho. Antes, ele magnetizara o público com “Dança Comigo”, “A Enguia”, “Memórias de uma Gueixa” e “Babel”.

O filme de Wenders tirou a vaga de “Monster”, de Hirokazu Kore-eda, em cartaz há dez semanas nos cinemas brasileiros. Mas não houve protestos, pois o diretor de “Asas do Desejo”, apaixonado pela cultura japonesa, presta seu tributo a Yazujiro Ozu (1903-1963), num filme de imensa sensibilidade. Seu protagonista é um homem que limpa banheiros numa Tóquio moderna e tecnológica. Ele aprecia os pequenos milagres da Natureza e não se envergonha de seu ofício. Pelo contrário, dedica-se a ele com fervorosa devoção e muito zelo.

“Folhas de Outono”, parte da “tetralogia proletária” de Aki Kaurismaki, transformou-se em imediato “cult movie”. Caiu realmente nas graças dos cinéfilos e foi indicado ao Globo de Ouro (assim como sua protagonista a melhor atriz) e pré-indicado ao Oscar. Acabou fora dos cinco “estrangeiros” da Academia hollywoodiana, mas segue encantando quem o vê. Afinal, parece impossível resistir ao humor único de Kaurismaki e ao desempenho do esquisito (e cativante) par amoroso formado por Alma Poysti e Jussi Vatanen.

Completa a lista do César internacional um patinho feio – o canadense “Simple Commme Sylvain”, de Monia Chokri. Vindo do Québec, e, portanto, de expressão francesa, causa estranhamento que esteja na categoria dedicada a filmes que, via de regra, falam outros idiomas.