Sato Cinema promoverá maratona de “O Menino e a Garça” em fevereiro

O filme “O Menino e a Garça”, novo longa do lendário diretor japonês Hayao Miyazaki, terá sua primeira exibição nacional no Sato Cinema (R. Conde de São Joaquim, 381 – Liberdade, São Paulo – SP) , no dia 04/02, às 14h, e, posteriormente, às 19h. Haverá exibição da animação também nos dias 10 e 11 de fevereiro.

O filme é o favorito para levar o Oscar de Melhor Animação deste ano e é o primeiro longa animado não realizado em língua inglesa a receber a nomeação no Globo de Ouro e a conquistar a vitória na categoria. “O Menino e a Garça” será lançado pela Sato Company nos cinemas brasileiros no dia 22/02.

Também indicado em 7 categorias na 51ª edição do Annie Awards (Melhor Filme, Melhor Animação de Personagens, Melhor Direção, Melhor Trilha Musical, Melhor Design de Produção, Melhor Storyboarding e Melhor Roteiro), “O Menino e a Garça” é produzido pelo famoso Studio Ghibli, e já ganhou diversos prêmios ao longo de 2023.

Além da exibição de “O Menino e a Garça”, o Sato Cinema promove ainda, no dia 04/02, sessões do anime “Lupin III”, de Takashi Yamazaki, mesmo diretor de “Godzilla Minus One”, às 10h e às 11h50.