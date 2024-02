“Suíte Magnólia”, série de Hamilton Vaz Pereira, estreia no Canal Brasil

A série inédita “Suíte Magnólia”, produzida pela Casé Filmes & Gog e Magog, criada e dirigida por Hamilton Vaz Pereira e produzida por Augusto Casé, estreia dia 6 de fevereiro, no Canal Brasil. Com direção de Marcelo Travesso e de Hamilton, que celebra 50 anos de carreira em 2024, a produção tem como cenário o casarão fictício Oásis de Damasco, localizado no Rio de Janeiro, e se passa em dois tempos diferentes: em 1985 e entre 2018 e 2020. Os protagonistas são Chandelly Braz, Álamo Facó, Lena Brito, que interpretam os herdeiros do casarão em 2018, e George Sauma, Carla Salle (foto) e Luiza Lemmertz, que dão vida aos personagens de 1985. Nomes como Betty Faria, Analu Prestes, Valentina Herszage, Julia Lemmertz, Cissa Guimarães, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna, Luiz Fernando Guimarães e Malu Valle também estão no elenco.

A história da série começa na década de 1980, época em que Jerônimo Souza Pinto (George Sauma) e sua esposa Georgia (Carla Salle) habitavam o palacete Oásis de Damasco, junto com a governanta Josefina (Luiza Lemmertz). O casal costumava receber amigos e promover reuniões e festas na casa, que nos anos 2000 fechou suas portas. Em paralelo, em 2018, Olívia, personagem de Chandelly Braz, Galdino (Álamo Facó) e Minelava, interpretada por Lena Brito, descobrem que herdaram a casa e, além de não se conhecerem, discordam sobre o futuro da propriedade. Após algumas discussões e alinhamentos, o trio decide revitalizar e reabrir o local como o Pequeno Hotel Oásis de Damasco. No decorrer da convivência, os sócios descobrem suas diferenças, suas chances de sucesso, seus passados que se cruzam e se completam.

A intercessão entre os dois períodos temporais é a Suíte Magnólia, o cômodo mais charmoso da casa, que, em ambas as décadas, promete transformar a vida de cada pessoa que passar por lá. Cada história traz um personagem novo, com enredos individuais, o que permite que o espectador consiga assistir aos episódios fora da ordem cronológica, já que todos se ligam de forma independente. A pluralidade de narrativas da série faz com que ela ofereça, dentro de cada episódio, uma diversidade de gêneros, como o drama, a ação, a comédia e o suspense.

Na trama, em 2018, Nunki (Valentina Herszage) vai para uma despedida de solteiro no hotel; Bonifácia Bartolomeu (Analu Prestes) chega até a hospedaria para escrever a sua biografia; Sula (Marina Provenzano) utiliza a estrutura do hotel para promover uma venda de produtos do Oriente e os Wanderleys, um trio de amigos dos fundadores do Oásis de Damasco, interpretados por Luiz Fernando Guimarães, Evandro Mesquita e Perfeito Fortuna, também se hospedam no hotel.

Já em 1985, entre os personagens secundários que ajudam a costurar a história estão Turíbio (Igor Angelkorte), melhor amigo de Jerônimo Souza Pinto, que, durante uma aposta de cartas, ganha o Palacete Oásis de Damasco e se torna um dos donos da propriedade; Dona Eva, interpretada por Betty Faria, que é governanta do palacete e conhece diversos segredos da família Souza Pinto; PJ (Juan Paiva), amigo de noitadas de Jerônimo e sua mulher, Isadora (Cris Larin), que, apesar de muito esclarecida politicamente, enfrenta episódios de dominação de seu marido; além da Pequena Minelava, personagem de Patrícia Chermont, que chega ao Oásis de Damasco de forma inesperada.

A série tem 8 episódios que serão exibidos dos dias 6 a 9 de fevereiro, às 21h45, sempre com dois episódios seguidos. Todos os episódios estarão disponíveis no Globoplay+Canais a partir do dia da estreia.