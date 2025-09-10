Leonardo Lacca lança seu segundo longa-metragem, “Seu Cavalcanti”

Dirigido por Leonardo Lacca “Seu Cavalcanti”, seu segundo longa-metragem, chega aos cinemas a partir do dia 11 de setembro.

O longa tem o avô do realizador como protagonista e é o resultado de quase 20 anos de trabalho, entre registros documentais, cenas ficcionais, edição, dublagens e até efeitos especiais.

O filme é um “docuficção” de cunho familiar que nos apresenta Seu Cavalcanti, um homem de mais de 90 anos que, depois de sofrer uma grande contrariedade, tenta reconquistar a sua independência e prestígio na sociedade.

Leonardo Lacca começou a filmar seu avô em 2003, quando teve acesso a uma câmera emprestada da universidade. Desde então, sempre que surgia uma oportunidade, registrava momentos com Seu Cavalcanti. Com o tempo, o avô tornou-se colaborador ativo e ator de sua própria história. Mesmo após sua morte, no início de 2016, o projeto seguiu, com a ausência de Seu Cavalcanti sendo incorporada à narrativa.

A edição, conduzida por Luiz Pretti e Ricardo Pretti, ocorreu ao longo de dez anos, em diversas etapas e cidades, como Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Quando começaram a trabalhar juntos, em 2012, havia 20 horas de material em miniDV e outros formatos. Ao final do processo, esse volume quase triplicou.

Inicialmente produzido de forma independente pela Trincheira Filmes, o projeto foi ganhando novos parceiros com o tempo. Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho, da Cinemascópio Produções, e Mannu Costa, da Plano 9, se uniram à produção, contribuindo com recursos e experiência artística.

Além de Seu Cavalcanti, protagonista do filme, e de suas filhas, Tereza Cavalcanti e Isabel Novaes, o elenco conta com a participação especial da atriz Maeve Jinkings (“Aquarius”, “Carvão”), que contracena com o avô do diretor em cenas improvisadas filmadas em 2013. Lacca e Maeve se conheceram durante a preparação de elenco de “O Som ao Redor”, de Kleber Mendonça Filho, e construíram uma amizade desde então. O elenco também inclui Tânia Maria, atriz potiguar que ficou conhecida pelo bordão “que roupa é essa, menino?”, em “Bacurau”. Convidada após a preparação de elenco, ela participa de uma das cenas do longa com sua já característica espontaneidade e também é destaque em “O Agente Secreto”.

Na equipe técnica, destacam-se nomes como o fotógrafo Pedro Sotero, o compositor Tomaz Alves Souza – autor da música “O Silêncio da Madrugada”, ouvida na abertura –, e o designer Raul Luna, que assina a sequência inicial do filme. A pós-produção de som, conduzida por Marina Silva, Carlos Montenegro e Roberto Espinoza, foi responsável por construir toda a ambiência sonora do longa, com destaque para as dublagens feitas em estúdio pelo próprio Seu Cavalcanti. A correção de cor, realizada por Gustavo “Tijolinho” Pessoa, conferiu à obra sua textura visual marcante.

A première nacional de “Seu Cavalcanti” aconteceu na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, onde integrou a sessão competitiva Olhos Livres.