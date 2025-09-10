Clássico “Dona Flor e seus Dois Maridos” volta aos cinemas em versão remasterizada

Um dos maiores sucessos da história do cinema nacional retorna às telonas em cópia remasterizada: “Dona Flor e seus Dois Maridos” (1976), protagonizado por Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça. A exibição acontece de 11 a 17 de setembro, em parceria entre a Cinecolor e a LC Barreto, produtora responsável por alguns dos maiores sucessos do audiovisual brasileiro.

Dirigido por Bruno Barreto, o filme conta a história de Dona Flor, professora de culinária em Salvador que, após a morte do marido Vadinho, casa-se novamente com o respeitável farmacêutico Teodoro. No entanto, a inesperada aparição do espírito do primeiro marido faz com que Flor viva dividida entre a razão e a paixão. A obra, que marcou gerações e permanece entre os maiores recordistas de bilheteria do cinema nacional, agora pode ser revisitada em toda sua força e beleza nas salas de cinema.

Além de “Dona Flor e seus Dois Maridos”, outras produções clássicas da LC Barreto também retornarão às telonas nas próximas semanas em sessões especiais e por tempo limitado, oferecendo ao público a chance de rever – ou conhecer pela primeira vez nas telonas do cinema – algumas das histórias mais importantes já produzidas no país.