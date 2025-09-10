“Suçuarana”, premiado no Festival de Brasília, estreia nos cinemas

A Embaúba Filmes lança nos cinemas, nesta quinta-feira, 11 de setembro, o novo longa dos diretores Clarissa Campolina e Sérgio Borges, “Suçuarana”. Vencedor de cinco candangos na última edição do Festival de Brasília, incluindo o prêmio de Melhor Atriz para Sinara Teles (“Temporada”) e Melhor Ator para Carlos Francisco (“Marte Um”), o filme é um road movie que reflete sobre pertencimento, ao mesmo tempo que aponta para a necessidade de encontrar novas formas de viver que considerem o coletivo.

Na trama, Teles interpreta Dora, uma mulher solitária que vive na estrada há anos, sem um pouso fixo. Pegando carona ou comprando passagens de ônibus até onde a linha permitir, a personagem entende que seu modo de estar no mundo é o movimento. Seu único apego parece ser uma foto de sua mãe num lugar idílico chamado Vale do Suçuarana, motivo principal para continuar na estrada. Ao longo do caminho, Dora conhece outros personagens que também procuram uma maneira de sobreviver neste mundo devastado, entre os quais Ernesto (Carlos Francisco) e o adorável cão Encrenca.

Através de uma narrativa errante conduzida por uma mulher que escolhe o caminho como forma de existência, “Suçuarana” é um convite a repensar o presente, inclusive reconhecendo o fracasso de um modelo econômico predatório.

Além de Teles e Francisco, “Suçuarana” ainda conta com a Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia de Ouro Preto, Hélio Ricardo, Andréia Quaresma, Elba Rocha, Rafael Bottaro, Docy Moreira, Kelly Criffer, Amora Ferreira Giorni, Lenine Martins e Tony Stark, o cãozinho que acompanha a protagonista em parte da sua jornada.

O longa teve passagens em festivais no mundo todo, incluindo o Festival Internacional de Cinema de Chicago, onde fez sua estreia mundial, e o Festival de Cinema de Roterdã.