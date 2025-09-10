Cinemateca Brasileira exibe filmes premiados da Raiz Produções

Para celebrar os mais de cinquenta anos da Raiz Produções Cinematográficas, importante empresa paulista fundada em 1974 pela produtora Assunção Hernandes e pelo cineasta João Batista de Andrade, a Cinemateca Brasileira apresenta cinco títulos emblemáticos e premiados de seu amplo catálogo, nos dias 12 e 13 de setembro.

Entre os títulos selecionados estão dois longas de Suzana Amaral, marcados pelas poderosas atuações de suas protagonistas. “A Hora da Estrela” (foto, 1985), estreia da diretora em longas-metragens, é uma adaptação da célebre novela de Clarice Lispector. Já “Uma Vida em Segredo” (2001), seu segundo longa, deu a Sabrina Greve o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília.

“A Hora da Estrela” rendeu à Marcélia Cartaxo o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim (1986) e conquistou onze prêmios no Festival de Gramado (1985), incluindo o de melhor filme. O título foi remasterizado em 4K em 2024, com o apoio da Cinemateca Brasileira.

A seleção traz ainda “Brasa Dormida” (1986), segundo dos três longas de Djalma Limongi Batista, vencedor no Rio-Cine Festival (1986) e no Prêmio Governador do Estado de São Paulo (1988), e “Perfume de Gardênia” (1992), de Guilherme de Almeida Prado, que recebeu oito prêmios no Festival de Brasília (1992).

Completa o programa o curta “Amor que Fica” (1985), de Alain Fresnot, premiado em Gramado (1986) pela direção.

Esse conjunto expressivo de prêmios evidencia a qualidade das produções conduzidas por Assunção Hernandes, que também conquistaram reconhecimento da crítica e do público.

Em novembro, a Cinemateca ampliará a homenagem com uma retrospectiva dedicada ao diretor e fundador da Raiz, João Batista de Andrade.

A entrada para as sessões é gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes de cada sessão. Mais informações em www.cinemateca.org.br.