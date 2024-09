Abertas as inscrições de filmes para a mostra infantil Curta a Mostrinha

As ações do projeto Curta a Mostrinha têm como objetivo aproximar o público de 6 a 12 anos da linguagem audiovisual, promovendo a exibição de filmes de curta-metragem. O projeto também prevê a realização de duas oficinas práticas de sensibilização artística, com 30 vagas em cada uma, para apresentar aos jovens a prática da produção de um filme e também um show musical destinado aos pequenos espectadores. Os interessados em inscrever seus filmes devem preencher o formulário através do link https://forms.gle/Nt9ENvb7AoSF3Siw9, até o dia 22 de setembro.

O Curta a Mostrinha é um projeto que busca desenvolver novos talentos do audiovisual e, ao mesmo tempo, oferecer as ferramentas necessárias para despertar o senso crítico nos jovens que, futuramente, estarão à frente das produções. Para isso, cerca de 40 filmes serão selecionados para serem exibidos aos participantes em 9 sessões.

Ao longo de uma semana, o projeto oferecerá sessões gratuitas para alunos de escolas públicas de Campinas, contemplando cerca de 1.600 pessoas. As oficinas de sensibilização oferecem 60 vagas e são uma forma de aproximar os jovens da produção audiovisual.

A primeira edição do Curta a mostrinha é realizada pela Atauri Produções, com recursos da Lei complementar 195 de 08/07/2022 – Lei Paulo Gustavo – Campinas/SP, Edital de fomento 02/2023 destinado a projetos de Mostras e Festivais de Cinema.