Filmicca traz de volta aos cinemas clássico restaurado de Chantal Akerman

Um dos grandes clássicos do cinema mundial está chegando às telonas brasileiras. Com distribuição da Filmicca, “Jeanne Dielman”, de Chantal Akerman, estreia em 11 de setembro, nos cinemas nacionais, em versão restaurada. O longa foi eleito, em votação realizada pela Sight & Sound, em 2022, o melhor filme de todos os tempos.

Classificada como “essencial” pela cineasta belga Agnès Varda, a obra acompanha três dias na vida de uma mulher, uma dona de casa viúva e solitária, cujas tarefas incluem arrumar as camas, preparar o jantar para seu filho e alguns truques para sobreviver. Lentamente, sua ritualizada rotina diária começa a desmoronar.

“Jeanne Dielman” é um filme marcante e único na história cinematográfica, que abrange o universal, seja com um exigente estudo de personagem, estrelado pela atriz Delphine Seyrig, ou como uma das representações mais hipnóticas e completas do espaço e tempo no cinema. Surpreendente e atraente, esta obra essencial continua sendo analisada e debatida por diversas gerações de cinéfilos.

Contando ainda com Jan Decorte, Henri Storck, Jacques Doniol-Valcroze e Yves Bical em seu elenco, o filme foi exibido na Quinzena dos Cineastas no Festival de Cannes, em maio de 1975, quando a cineasta Chantal tinha apenas 24 anos.

Desde sua estreia, “Jeanne Dielman” conquistou a crítica internacional, sendo descrito como “poderoso e radical” pela cineasta francesa Céline Sciamma e como “uma aula de direção” por sua conterrânea Claire Denis.