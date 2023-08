Cinesesc recebe programação em homenagem ao Agosto Indígena

Em homenagem ao Agosto Indígena, o CineSesc se junta às demais 35 unidades do Sesc que promovem uma série de atividades que celebram a diversidade cultural dos povos originários do Brasil. A programação, que acontece entre 15 e 19 de agosto, traz a exibição de filmes e debates relacionados ao olhar indígena, traduzido pelo audiovisual.

Em 15 de agosto, às 20h, acontece o lançamento do documentário “Bibiru: Kaikuxi Panema” (foto), dirigido por Latso Apalai e André Lopes. O filme, completamente realizado por cineastas Wayana e Apalai, na aldeia Bona (PA), mostra a vida de um cachorro que não teve sucesso em uma caçada. Esta é a terceira parte de uma trilogia sobre os regimes de produção de alimentos pelos indígenas, focando neste episódio na caça. Os realizadores estarão presentes durante o lançamento.

Dia 17 de agosto, às 18h30, acontece o debate intitulado Agosto Indígena – Miradas Femininas, destacando a importância crescente das mulheres na realização cinematográfica indígena. Ainda no dia 17, às 20h30, os filmes “Aguyjevete Avaxi’i” e “Ãjãlí Numã” trazem olhares distintos sobre a cultura indígena, desde a retomada do plantio de milho Guarani M’bya até um divertido jogo dos povos Manoki e Mỹky.

No sábado, 19 de agosto, às 20h30, uma sessão de quatro curtas-metragens oferece uma visão única sobre a vida e a cultura indígenas e contará com comentários de membros da equipe dos filmes.

Todas as exibições são gratuitas, com retirada de ingressos 1h antes na bilheteria. Mais detalhes sobre a programação podem ser encontrados no site oficial do CineSesc, www.sescsp.org.br/cinesesc.