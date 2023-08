HBO anuncia produção de “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente”, minissérie com direção geral de Marcelo Gomes

A HBO iniciou a produção da nova minissérie nacional “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente”, que retratará a epidemia de AIDS no Brasil, durante a década de 1980. Produzida pela Morena Filmes, com direção geral de Marcelo Gomes e direção de Carol Minêm, o drama inspirado em eventos reais, conta com cinco episódios e está em fase de pré-produção, ainda sem data de estreia prevista no canal.

O primeiro caso de HIV no Brasil foi registrado na cidade de São Paulo, no Hospital Emílio Ribas, em 1980, e afetou a vida de centenas de pessoas de diferentes classes sociais. De um lado, a redemocratização do país fazia emergir uma rica cena cultural e mais liberdade em relação à expressão e orientação sexual. De outro, os contagiados pela doença não tinham acesso a medicamentos para lutar pela vida.

Entretanto, o Brasil saiu na frente e se tornou o primeiro país da América Latina a isolar o HIV-1, em 1987. No mesmo ano, deu-se início a administração do AZT para pacientes com AIDS no mundo. “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente” conta a história dos trabalhadores de empresas aéreas que passaram a contrabandear o AZT para o Brasil. Na época, o medicamento não tinha venda permitida no país, mas era a única saída para quem fosse diagnosticado com a doença no estágio avançado. Fazem parte do elenco: Ícaro Silva, Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer e Igor Fernandez.

Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende assinam a produção de “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente”. Os roteiros são de Leonardo Moreira e Patricia Corso.