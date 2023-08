Filme de Alberto Cavalcanti ganha prêmio de restauro no Festival de Locarno

O filme “Mulher de Verdade” (1954), de Alberto Cavalcanti, foi o vencedor do 1º Concurso de Restauração Heritage Online (Heritage Online Restoration Contest), na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Locarno. A candidatura foi enviada pela Cinemateca Brasileira, com o apoio da produtora Cinematográfica Maristela.

A comédia de Alberto Cavalcanti foi lançada em 1954, com Inesita Barroso, Colé Santana e Adoniran Barbosa no elenco. Em 1955, Inesita chegou a ser laureada pelos prêmios Saci e Governador do Estado por sua atuação no longa-metragem.

Com a premiação, o longa passará por um processo de restauração pela empresa Cinegrell, com sedes em Zurique (Suíça) e em Berlim (Alemanha). O filme restaurado também ganhará uma estreia na mostra Histoire(s) du Cinéma: Heritage Online, na edição do Festival de Locarno de 2024.

Em sua primeira edição, o concurso de restauração é dedicado a obras audiovisuais que estrearam até 2009 e necessitam de restauro. “Mulher de Verdade” foi escolhido entre 30 candidatos de 15 países. O júri foi composto por Paula Astorga, do Open Doors Locarno; Frédéric Maire, da Cinemateca Suíça; e K. J. Relth-Miller, do Academy Museum.

Em 2023, a Cinemateca Brasileira iniciou um projeto de resgate da obra de Alberto Cavalcanti, que contará com uma retrospectiva com curadoria compartilhada para futura itinerância com outras Cinematecas no exterior; um site completo com documentos digitalizados (artigos, biografias, fotos etc.); e também, atividades acadêmicas e publicações.