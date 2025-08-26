VII Animaí abre inscrições para mostras competitivas de animação e games

Entre 8 e 10 de outubro, em Itaparica, e entre 21 e 25 de outubro, em Salvador, acontece a sétima edição do Animaí – Festival Baiano de Animação e Games, maior evento dedicado à animação e aos jogos digitais na Bahia. Consolidado como uma plataforma pioneira no estado, o festival reafirma seu papel de espaço de troca, circulação de ideias e fortalecimento de novas trajetórias criativas, reunindo cinema, games e novas tecnologias em uma programação gratuita e diversa.

As inscrições já estão abertas para as Mostras Competitivas de Animação e Games, que integram a programação deste ano e ampliam o olhar sobre as conexões que sustentam e impulsionam essas linguagens.

Na Mostra Competitiva de Animação podem participar realizadores e produtores de curtas, longas e séries de animação, concluídos entre 2023 e 2025. Obras produzidas em 2023 e 2024 também serão aceitas, desde que não tenham sido inscritas em edições anteriores do festival.

As categorias em disputa serão: Melhor Curta Animação Nacional, Melhor Curta de Animação Baiano, Melhor Longa de Animação, Melhor Série de Animação e Prêmio Destaque da Diversidade na Animação (2 categorias – para realizadoras mulheres e realizadorxs negros e indígenas).

O formulário de inscrição deve ser acessado em https://forms.gle/KKcLfYcydsC4wU6x8.

Já na Mostra Competitiva de Games, produtores e desenvolvedores de jogos digitais podem inscrever obras desenvolvidas entre 2023 e 2025. Jogos realizados em 2023 e 2024 também serão aceitos, desde que não tenham participado de edições anteriores.

A categorias em disputa são: Melhor Jogo, Melhor Arte, Melhor Áudio, Melhor Game Design e Melhor Game da Bahia.

O formulário de inscrição para Games deve ser acessado em https://forms.gle/fPYYJzCQLb8aP2aR6.

Além das competições, o Animaí promove exibições em espaços culturais da capital, encontros de mercado, oficinas e debates, incentivando a formação de novos públicos e redes entre artistas, produtores e consumidores da cultura digital.