Prorrogadas as inscrições para o 10º Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-América

O 10º Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-América prorrogou as inscrições até o dia 10 de maio. Um dos mais relevantes eventos de mercado audiovisual do Brasil tem foco na integração de produtoras e players do setor audiovisual dos países do Mercosul, Portugal e Espanha, promovendo oportunidades de coprodução, desenvolvimento, distribuição e estratégias de negócios internacionais.

Podem ser inscritos projetos de coprodução de longas-metragens e séries de ficção e documentário dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Participantes de outros países de língua portuguesa e espanhola da Ibero-América estão aptos a participar desde que tenham suas produções destinadas à busca de parcerias de coprodução no âmbito do Mercosul.

As inscrições estão abertas para diferentes modalidades de participação: Player (gratuita), Ouvinte (10 dólares), LAB+Negocial ( 50 dólares de inscrição + Matrícula de 100 dólares por pessoa se for selecionado). É importante frisar que a inscrição não garante a seleção dos projetos. Todas as modalidades possuem vagas gratuitas e desconto. Os detalhes e benefícios podem ser conferidos no regulamento, disponível no famdetodos.com.br. Os selecionados serão divulgados no dia 20 de maio.

Na modalidade LAB + Negocial, serão selecionados até 24 projetos: 12 para o LAB, que serão contemplados com bolsa do Programa Ibermedia para participação presencial, e 12 para o ECM Negocial. Também são reservadas quatro bolsas para os projetos brasileiros, cujos representantes pertencem a grupos minorizados (pessoas negras, indígenas, com deficiência, ou LGBTQIAPN+). A bolsa Ibermedia dá direito ainda a passagem, hospedagem e alimentação para dois representantes por projeto, sendo uma pessoa autora e outro a pessoa produtora.

O ECM+LAB 2026 presencial será realizado de 4 a 6 de setembro, integrando a programação do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 30 anos, em Florianópolis, Brasil. O encontro é um espaço dinâmico para a troca de experiências, conexões de negócios e fortalecimento da coprodução internacional. Nesta edição, a grande novidade é a abrangência do evento, que além de Mercosul, integra também Portugal e Espanha.

O 10º ECM+LAB especial Ibero-América faz parte da programação do FAM 30 anos e conta com o apoio institucional APRO, BRAVI e Brazilian Content. Com apoio do Projeto Paradiso e do Programa IBERMEDIA. Realização Associação Cultural Panvision e Muringa Produções Audiovisuais, Ministério da Cultura, Governo Federal, do lado do povo brasileiro.