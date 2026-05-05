9º Prêmio ABRA divulga finalistas da principal premiação de roteiristas do Brasil
Foto: “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo
A Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) anunciou os finalistas do 9º Prêmio ABRA, a principal honraria dedicada exclusivamente à autoria audiovisual no país. A cerimônia de entrega dos troféus ocorrerá no dia 26 de maio, no Rio2C, parceiro da premiação. Neste ano, o prêmio homenageia Yoya Wursch, autora de sucessos como os longas “Lua de Cristal” (Tizuka Yamazaki, 1990) e “Bete Balanço” (Lael Rodrigues, 1984), além de marcos da TV como a novela “Dona Anja” (SBT, 1996/97) e a série “Mandacaru” (Manchete, 1997/98).
A edição conta com patrocínio do Projeto Paradiso e apoio do Cardume Curtas e da Cinemateca Brasileira. Sob a direção de Camilo Pellegrini pelo terceiro ano consecutivo, a cerimônia será conduzida por Caíto Mainier e Thalita Carauta, com roteiro de Arnaldo Branco. A premiação acontece no ano em que a ABRA completa uma década de existência.
Atualmente, entre outras iniciativas e negociações diretas com produtoras, a associação trabalha três frentes legislativas estratégicas. A primeira é o PL do VOD, em tramitação no Congresso para estabelecer regras justas às plataformas de streaming no Brasil. A proposta foca na proteção da propriedade intelectual dos autores nacionais e na garantia de investimentos na indústria audiovisual brasileira.
A segunda frente é o PL dos Direitos Autorais, que visa corrigir a falha da lei de 1998 — legislação que, atualmente, exclui roteiristas do recebimento de direitos autorais. Por fim, há o PL da Inteligência Artificial, cujo objetivo é garantir que as obras usadas no treinamento de IAs gerem transparência, reconhecimento e a devida remuneração aos autores criadores originais.
Confira a lista completa de finalistas do 9º Prêmio ABRA:
Melhor Roteiro Original
90 Decibéis – Julia Spadaccini
A Natureza das Coisas Invisíveis – Rafaela Camelo (Netflix)
O Agente Secreto – Kleber Mendonça Filho (Netflix)
Criadas – Carol Rodrigues
Os Enforcados – Fernando Coimbra (Telecine)
Melhor Roteiro Adaptado
Chico Bento e Goiabeira Maraviosa – Elena Altheman, Fernando Fraiha e Raul Chequer (Prime Video)
Homem com H – Esmir Filho (Netflix)
Morte e Vida Madalena – Guto Parente
O Filho de Mil Homens – Daniel Rezende (Netflix)
Timidez – Susan Kalik, Claudia Barral, Marcos Barbosa
Melhor Roteiro de Filme de Comédia
Caramelo – Diego Freitas, Rod Azevedo, Vitor Brandt (Netflix)
Coisa de Novela – Lívia Leite, Renata Andrade e Thais Pontes (Globoplay)
Morte e Vida Madalena – Guto Parente
Perrengue Fashion – Ingrid Guimarães, Célio Porto, Edu Araujo e Marcelo Saback (Prime Video)
Trago seu Amor – Letícia Fudissaku
Melhor Roteiro de Documentário
Apocalipse nos Trópicos – Petra Costa, Alessandra Orofino, Nels Bangerter, David Barker e Tina Baz (Netflix)
Aqui Não Entra Luz – Karol Maia
Cais – Safira Moreira (Mubi)
Caso Eloá – Refém ao Vivo – Ricky Hiraoka; Tainá Muhringer (Netflix)
Milton Bituca Nascimento – Marcelo Ferla e Flavia Moraes (Globoplay)
Melhor Roteiro de Longa de Animação
Coração das Trevas – Rogério Nunes, Sérgio Nesteriuk, Vini Wolf, Laurent Mizrahi
Eu e meu Avô Nihonjin – Rita Catunda (Prime Video)
Papaya – Priscilla Kellen
Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul – Gustavo Colombo
Melhor Roteiro de Obra Infantil
Chico Bento e Goiabeira Maraviosa – Elena Altheman, Fernando Fraiha e Raul Chequer (Prime Video)
Criaturas – Uma Aventura entre Dois Mundos – Maria Camargo
Eu e meu Avô Nihonjin – Rita Catunda (Prime Video)
O Dia em que a Minha Vida Mudou T2 – Keka Reis e Thomas Huszar (Globoplay)
Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul – Gustavo Colombo
Melhor Roteiro de Série de Animação
Lino – Meu Pai é Fera! T2 – Rafael Ribas, Bruno Saggese, Ian Perlungieri, Matheus Ventura e Vivian Mota (Disney)
Na Sombra da Mangueira – Cristina Maure, Adelsin (Rede Minas)
O Morto Mundo de George – Felipe Grosso, Fábio Vianna, Keka Reis e Edgar L Costa (TV Cultura)
Osmar a Primeira Fatia do Pão de Forma T3 – Ale McHaddo, Keka Reis, Luiz Felipe Mazzoni, Carol Rosa, Ricardo Grynzpan, Paulo de Tarso Disca, Isabella Giordano, Larissa Câmara (Nickelodeon)
Senninha na Pista Maluca T3 – Tereza Temer, Mirtes Santana, Renata Kochen (Globoplay)
Melhor Roteiro de Série Drama
Ângela Diniz: Assassinada e Condenada – Elena Soarez, Thais Tavares e Pedro Perazzo (HBO)
Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente – Patricia Corso e Leonardo Moreira (HBO)
Os Donos do Jogo – Bernardo Barcellos, Renata Dias Gomes, Luciana Pessanha, Rosana Rodini, Rafael Spínola, Mariana Torres (Netflix)
Raul Seixas – Eu sou – Denis Nielsen, Marcelo Montenegro, Paulo Morelli, Lívia Gaudencio (Globoplay)
Tremembé – Vera Egito, Ullisses Campbell, Juliana Rosenthal, Thays Berbe, Maria Isabel Iorio (Prime Video)
Melhor Roteiro de Série de Comédia
Clube Spelunca – Jhonatan Marques, Paulo Leierer, Naná Xavier e Natália Balbino (HBO)
Encantado’s T3 – Renata Andrade, Thais Pontes, Chico Mattoso, Antonio Prata e Hela Santana (Globoplay)
Jogo Cruzado – Álvaro Campos, Flavia Boggio, Leandro Muniz, Camila Kertzman (Disney)
Pablo e Luisão – Paulo Vieira, Maurício Rizzo, Bia Braune, Caíto Mainier, Nathália Cruz e Patrick Sonata (Globoplay)
Rensga Hits! T3 – Renata Corrêa, Bia Crespo, Bruna Paixão, Claudia Sardinha, Lucas Calmon, Marina Luisa Silva, Guilherme Freitas, Otávio Chamorro e Victor Rodrigues (Globoplay)
Melhor Roteiro de Reality Show
Big Brother Brasil 25 – Chris Alcazar, Eduardo Belo, Jorge Pestana, Paulo Mário Martins, Renata Leão, Saulo Aride, Sérgio Portela, Clarissa Frajdenrajch, Rafael Chaché (Globo)
Casamento às Cegas: Nunca é tarde – Fábio Cruanes, Priscila Nicolielo Mengozzi, Thaís Vila Nova Gomes, Camila Cruz, Alessandra Reis, Arnaldo Drummond, Camila de Borja, Gabi Costa, Giovanna Romano, Jéssica Siqueira, Patrícia Sá, Raquel Cubarenco, Renan Teixeira, Tiago Carneiro de Alburquerque César (Netflix)
Ilhados com a Sogra T2 – Kaká Waldoski, Alice Monteroso, Priscila Nicolielo, Alessandra Reis, Ana Flávia Almeida, Mayara Barros, Raquel Afonso, Felipe Caetano, Thaís Vila Nova, Juliana Andrade, Kapê Menezes, Leo Bento, Mathea Kelly, Rebecca Araújo, Renan Teixeira (Netflix)
Ilhados com a Sogra T3 – Kaká Waldoski, Jéssica Reis, Thatiana Guimarães, Raq Affonso, Felipe Caetano, Gabi Costa, Iago Garcia, Tereza Temer, Flávia Mazzaro, Borja, Julia Paraquett, Kapê Menezes, Leo Bento, Mathea Kelly, Rahessa Vitório (Netflix)
Lol: Se Rir Já Era T4 – Beth Moreno, Cecilia Bastos, Cintia Portella, Galba Gogóia, Livia La Gatto, Luli Romano, Natalia Balbino, Pedro Sardaux, Ulisses Matos, Victor Ahmar, Fernanda Leite, Daniella Fernandes, Brunna Sampaio, Carolen Meneses, Roberta Melo (Prime Video)
Melhor Roteiro de Variedades
Avisa Lá que eu Vou T4 – Paulo Vieira, Daniela Ocampo, Luiza Yabrudi, Nathalia Cruz, Leonardo Lanna (GNT)
Lady Night T9 – Tatá Werneck, João Marcos Rodrigues, Flávia Boggio, Franco Fanti, Leandro Muniz, Marco Gonçalves, Rafael Queiroga, Guilherme Tomé, Felipe Herzog, Rafael Fanganiello, Rosana Hermann, Célio Porto (Multishow)
Papo de Segunda T17 – Dani Garuti e Danilo Nakamura (GNT)
Que História é Essa, Porchat? T7 – Paula Miller, Fábio Porchat, Pedro Henrique França, Juliana Aquino (GNT)
Saia Justa T24 – Greice Costa, Claudia Lima, Jamile Godoy, Thompson Loiola (Globoplay)
Melhor Roteiro de Série Documental
Cazuza: Além da Música – Victor Nascimento, Carol Albuquerque (Globoplay)
Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem – Bruno Mazzeo (Globoplay)
Congonhas: Tragédia Anunciada – Angelo Defanti, Eduardo Aquino, Fábio Leal, Livia Arbex, Tainá Muhringer e Isabela Mota (Netflix)
Meu Ayrton por Adriane Galisteu – Camila Kamimura
Mulher da Casa Abandonada – Mariana Paiva, Tainá Muhringer, Fernanda Polacow, Henrique dos Santos, Karolina Santos (Prime Video)
Melhor Roteiro de Telenovela
Beleza Fatal – Raphael Montes, Mariana Torres, Victor Atherino, Luiza Yabrudi, Manuela Cantuária e Rafael Souza-Ribeiro (HBO)
Dona de Mim – Rosane Svartman, Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia (Globo)
Guerreiros do Sol – George Moura, Sérgio Goldenberg, Cláudia Tajes, Mariana Mesquita, Ana Flávia Marques, Dione Carlos e Marcos Barbosa (Globoplay)
Três Graças – Aguinaldo Silva, Virgílio Silva, Zé Dassilva, Márcia Prates, Patrícia Moretzsohn e Cláudia Gomes (Globo)
Vale Tudo – Manuela Dias, Cláudia Gomes, Marcio Haiduck, Pedro de Barros, Sérgio Marques, Luciana Pessanha, Aline Maia e Bruna Paixão (Globo)