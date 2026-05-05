Estão abertas as inscrições para o 20º For Rainbow

Estão abertas as inscrições para as mostra competitivas do 20º For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero. Podem ser inscritos filmes de qualquer duração e gênero cinematográfico (ficção, documentário, animação ou experimental), finalizados após 1º de janeiro de 2024 e cujas temáticas abordem o universo LGBTIQA+. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através da plataforma FilmFreway (https://filmfreeway.com/forrainbow) até o dia 5 de junho.

Não há limitação de filmes inscritos por diretor/a/e ou produtor/a/e e são aceitos títulos de qualquer nacionalidade. Os filmes selecionados concorrerão nas mostras competitivas internacionais de longas-metragens e de curtas-metragens aos troféus Elke Maravilha, nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Direção de Som, Melhor Trilha Sonora e Melhor Edição. O melhor filme receberá um prêmio de R$ 10 mil reais.

Haverá ainda premiação para o melhor filme da Mostra Cearense e também do júri da crítica para melhor longa e melhor curta-metragem. A 20ª edição do For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero ocorrerá em Fortaleza, no período de 7 a 14 de agosto.