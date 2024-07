FRAPA mantém formato presencial em Porto Alegre e reabre venda de credenciais

A retomada gradual das atividades culturais no Rio Grande do Sul prossegue após criteriosa avaliação do atual cenário deixado pela tragédia climática dos últimos meses. Assim, o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA) decidiu manter sua 12ª edição em formato presencial. Conforme previsto, o evento permanece de 4 a 8 de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana, sua sede original.

A venda de credenciais já está reaberta, com prazo até o dia 31 de agosto, no site do FRAPA, frapa.art.br. Ainda é possível se inscrever para a Rodada de Negócios (com mais de 80 players participantes) até o dia 12 de julho.

A produção aconselha os participantes a chegarem por outros aeroportos, além de Canoas (RS), que opera com um número limitado de voos.

Nomes do audiovisual brasileiro como Carla Esmeralda, Chica Andrade, Daniel Bandeira, Guto Parente, Hilda Lopes Pontes e Rubens Rewald são alguns dos convidados já confirmados. Entre os consultores para esta edição do FRAPA[LAB] estão André Novais Oliveira, Maíra Oliveira, Mariana Jaspe e Tiago Rezende.

Com o apoio de instituições como a ABRA, Projeto Paradiso e Conspiração, o FRAPA é uma realização da Coelho Voador e da Epifania Filmes e tem direção-geral de Leo Garcia e produção executiva de Mariana Mêmis Müller.