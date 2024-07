Projeto da Floresta para formação de jovens talentos no mercado audiovisual lança primeira turma de mulheres com foco em criação

Na última sexta-feira, 5 de julho, a Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, formou a primeira turma do Semente Educa.Criativa, iniciativa totalmente voltada para a inclusão e formação de jovens mulheres de baixa renda para o mercado audiovisual.

Nesta primeira edição, dez jovens foram selecionadas para participar do treinamento que teve duração de dois meses. O programa apresentou às participantes conceitos e etapas da criação, desenvolvimento e formatação de um projeto. Em seguida, cada participante teve a oportunidade de criar um projeto de ficção e/ou não ficção contando com a mentoria de profissionais da Floresta.

Para a conclusão do curso a Floresta convidou especialistas do mercado para formarem a banca avaliadora dos projetos. Cada jovem teve a chance de apresentar sua criação e até duas poderão receber o convite para integrar a equipe de desenvolvimento da Floresta.

A primeira edição do Semente Educa.Criativa contou com o apoio do Sony Pictures Action’s Creative Diversity Fund para a realização e foi destinada somente para mulheres de baixa renda. O Sony Pictures Action é a frente de atuação em justiça social da estratégia de diversidade e inclusão da Sony Pictures.