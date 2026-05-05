Filme de Manu Sobral será exibido no Marché du Film, em Cannes

O longa-metragem “Ilhéus”, dirigido por Manu Sobral, foi selecionado para o Marché du Film, mercado oficial do Festival de Cannes. A exibição acontece no dia 18 de maio, no Palais J, durante a edição de 2026 do evento, que será realizada entre os dias 12 e 23 de maio.

A produção acompanha Luana, uma estudante de arqueologia de São Paulo que chega a uma ilha remota determinada a investigar vestígios de rituais fúnebres realizados há cerca de 1.500 anos por uma civilização desaparecida. Ao atravessar florestas densas e praias selvagens, ela se depara com entidades sombrias que protegem a memória do lugar. O que começa como uma investigação científica se transforma gradualmente em uma experiência perturbadora, marcada pelo terror psicológico e por uma atmosfera psicodélica.

Rodado majoritariamente na Prainha Branca, no Guarujá, “Ilhéus” se destaca pelo envolvimento direto com a comunidade local. A produção contribuiu para a economia da região ao movimentar o comércio e a rede de hospedagem, além de priorizar a contratação de profissionais locais, tanto na equipe técnica quanto no elenco.

Produzido pelo Estúdio Zarvos e coproduzido pela RZP Filmes, o longa nasceu a partir de um curta-metragem homônimo, que percorreu importantes festivais internacionais. Recentemente conquistou o Fantastic Premio Award, no Yubari International Fantastic Film Festival, no Japão.

O filme foi selecionado pela VDF Connection, consultoria e agência dedicada ao cinema autoral e de gênero, idealizada pela consultora internacional e curadora brasileira Mônica Trigo e pelo produtor argentino Javier Fernández, do Blood Window, do Ventana Sur. A diretora Manu Sobral estará presente no evento e participará de rodas de conversa com profissionais do setor e convidados da indústria audiovisual.