Com Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira, “O Rio do Desejo” estreia no Canal Brasil

“O Rio do Desejo”, longa-metragem do diretor Sérgio Machado, estreia no Canal Brasil, na próxima segunda, dia 24 de junho, às 22h30. A coprodução do canal é uma adaptação do conto “O Adeus do Comandante”, de Milton Hatoum, e conta a história de três irmãos que se apaixonam pela mesma mulher vivendo sob o mesmo teto. O filme mostra as complexidades de cada relação, mediadas por desejo, liberdade e amor. Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte, Gabriel Leone e Rômulo Braga são os protagonistas.

Na história, Dalberto (Daniel de Oliveira) se apaixona perdidamente por Anaíra (Sophie Charlotte) e vai morar com ela às margens do Rio Negro, onde vivem seus dois irmãos. Quando ele precisa viajar, seu irmão mais velho, Dalmo (Rômulo Braga), se dá conta da atração que sente pela cunhada. Enquanto isso, Anaíra também se aproxima do caçula, Armando (Gabriel Leone). No retorno de Dalberto, os três irmãos estão apaixonados pela mesma mulher.

Com roteiro escrito pelo diretor junto a George Walker e Maria Camargo, o filme foi rodado na Amazônia e recebeu o prêmio de Melhor Fotografia (Adrian Teijido), em 2022, no Tallinn Black Nights Film Festival. No ano seguinte, foi premiado na categoria Melhor Ator (Daniel de Oliveira), no Los Angeles Brazilian Film Festival.