Circuito Spcine promove sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA)

A Spcine promove, neste mês de junho, o Circuito Azul Spcine, um projeto com programação gratuita dedicada a proporcionar experiências inclusivas e divertidas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. A primeira exibição neste formato está marcada para o dia 23, às 15h, na sala do Circuito Spcine CEU Butantã, com o filme “Encanto” (foto), da Disney.

O projeto tem o objetivo de oferecer um ambiente acolhedor e adaptado às particularidades das pessoas com TEA e suas famílias. Durante essas exibições, são adotadas diversas medidas para garantir o conforto de todos os espectadores, tais como ajustes de luminosidade, som e espaços de circulação e acolhimento.

Além de promover a inclusão social e cultural, permitindo que mais pessoas possam desfrutar do cinema de forma confortável e segura, a Spcine também busca promover o diálogo sobre a importância da inclusão e a necessidade de espaços de lazer acessíveis para todos. ‌ ‌

As exibições do Circuito Azul Spcine serão realizadas mensalmente no Circuito Spcine dos CEUS. A programação completa será divulgada em breve.