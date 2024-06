Festival comKids divulga os finalistas para sua competição interativa

Foto: “La máquina de mirar estrellas”, de Maria José Ferrada (Chile), livro digital vencedor do comKids 2022

O Festival comKids 2024 divulgou os 25 títulos finalistas para sua edição interativa, nas categorias Aplicativos, Games, Livros Digitais, Lúdicos Digitais, Projetos 360º e Podcasts. Eles serão avaliados por júri e pelo público e concorrem a bolsas em cursos de formação. O comKids acontece de 12 a 17 de agosto, em São Paulo, presencialmente e em parte online. O evento é aberto a todos, mediante credenciamento gratuito, que se inicia no mês de julho.

A competição de conteúdos interativos do festival, distribuídos nas seis categorias, conta com títulos realizados por produtores e desenvolvedores de games, apps, livros digitais, podcasts e outros, vindos de toda a Ibero América, nas línguas portuguesa e espanhola. As edições interativas do evento foram pensadas a partir dos formatos digitais que vêm sendo criados todos os dias e produzidos em todo o mundo, especialmente para as crianças e jovens, e que necessitam de um espaço exclusivo para avaliação e reflexão.

Na Competição Interativa, a partir desta edição, o comKids passa a contar com uma nova categoria, a Lúdico Digital, que inclui projetos ou experiências digitais que envolvem gamificação, ludificação, engajamento saudável e outras originalidades. Outro destaque na competição são os Debates dos Finalistas, que acontecem na ESPM com os realizadores e público conversando sobre as produções, em uma espécie de pitching.

Um Júri Profissional composto por produtores e criadores em cada segmento, vai deliberar os premiados, após análise e debates internos. Além disso, o público presente nos dias de festival vai avaliar os conteúdos apresentados, e indicar os melhores do Júri Popular. Os vencedores receberão bolsas de estudo da Faculdade Meliés e de cursos especializados oferecidos pelo B_arco, além de assessoria pelo programa de formação audiovisual “Qué me faltó Preguntar?”, do México.

Além da competição, esta edição conta com a Mostra comKids para o público infanto-juvenil, com filmes de curta e média duração, de regiões da Ibero América em formatos e gêneros diversos. As atividades formativas, que acontecem presencialmente no Itaú Cultural e na ESPM, com painéis e workshops para criadores, produtores e educadores, colocam em pauta debates da atualidade, a formação profissional, a educação midiática, a cultura digital e interativa para crianças e a I.A..

Para esta edição, o festival recebeu 95 inscrições, de sete países, com o Brasil liderando com 66 conteúdos, seguido pela Argentina, com 14. A categoria que mais se destacou foi a de Games, com 23 inscritos. Os selecionados para a Competição foram avaliados e debatidos por uma comissão internacional composta por 21 profissionais especializados e atuantes nas novas tecnologias.

Na programação de workshops e debates, as mesas irão discutir o uso saudável das telas para os pequenos. Entre os destaques está “Conversa comKids – Convivendo entre as luzes e as sombras dos avanços das tecnologias: como podemos refletir sobre os efeitos das mídias na vida das crianças?”, que traz a argentina Cielo Salviolo, fundadora do Pakapaka, primeiro canal público infantil da TV na Argentina, para discutir os efeitos das mídias digitais nas infâncias e os desafios éticos em tempos de I. A. e big techs. A mesa ainda conta com a participação de Mariana Filizola, Coordenadora de Educação Midiática, da Secom da Presidência da República, e Ivelise Fortim, cofundadora da Homo Ludens e professora de Psicologia e de Jogos Digitais da PUC-SP.

O evento recebe diversos convidados internacionais e brasileiros, para ampliar o debate e comprovar que conteúdo audiovisual infantil não tem fronteiras. Um dos destaques é a presença confirmada do pesquisador de tendências David Kleeman, da Dubit, estúdio de metaverso e consultoria do Reino Unido, que traz os últimos dados da pesquisa de sua sobre comportamento e consumo de crianças e jovens e a relação com as telas.

Criado há 15 anos pelo Midiativa e pela Singular, o “selo” comKids – Comunicação e Infância, tem como objetivo principal o compromisso com a responsabilidade social e desenvolvimento cultural por meio de ações de promoção e reconhecimento de conteúdos audiovisuais, digitais e interativos para o público infantojuvenil. O Festival comKids é dedicado à premiação, valorização, promoção e difusão de conteúdos audiovisuais e digitais para crianças e adolescentes, e busca permanentemente intercâmbios e parcerias no Brasil e no mundo, para o crescimento no entendimento e discussão em cima do conteúdo infanto-juvenil.

Confira os finalistas:

App

Bebe Lume, Brasil, Bebe Lume Produções Audiovisuais

Cantar y jugar, Colômbia, Cantoalegre

Monicaverso, Brasil, Ø1Digital

Yom Kids, Brasil, Yoga com Histórias Desenvolvimento de Aplicativos Ltda

Game

Batalha da Dança, Brasil, Umbu Games

Bella pelo Mundo, Brasil, Plot Kids

Docemática, Brasil, SpaceFrog

O Resgate de Fárya, Brasil, Viu Cine

Livro Digital

A História das Histórias, Brasil, MSP – Mauricio de Sousa Produções

Kai, Kai, la cuidadora de las aguas, Chile, Fundación Cultural Entrelíneas

La maceta vacía, Chile, Fundación Cultural Entrelíneas

O Sonho dos Meninos, Brasil, UFSC e Grupo de Pesquisa Literatura e Design de Artefatos para Crianças e Jovens no Mundo Digital (CNPq)

Lúdico Digital

E agora? Um rolé digital, Brasil, MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Gigantes web, Uruguai, Gigantes – La Diaria

Soñadores. Mapa de sueños, Argentina, Pakapaka

Trajeto i – Jogos da capa, Brasil, Santillana Educação

Podcast

Calunguinha, o cantador de histórias – Galanga, o cabelo de ouro, Brasil, Todo Canto Produções Artísticas

Elas são feras! – Nise da Silveira, Brasil, Companhia Delas

La Sueñoteca – La casa de mis sueños, Argentina, Red Tal

Perguntar e Pensar – Contágio, impotência e cuidado, Brasil, Empresa Brasil de Comunicação – Rádio MEC

Tienda Súper Nova – Episódio 1, Colômbia, Máquina Espía

Projeto 360º

Icamiabas na cidade Amazônia, Brasil, Iluminuras

Mundo Eureka, Colômbia, Canal Capital

Otaku Senpai, Cuba, Cubavisión-Islavisión

Yo quiero saber.. ¿ Y vos?, Argentina, Pakapaka