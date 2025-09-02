“Retrato de um Certo Oriente” tem lançamento expandido com patrocínio da Petrobras

“Retrato de um Certo Oriente”, de por Marcelo Gomes, um dos 16 filmes habilitados pela Academia Brasileira de Cinema a disputar a vaga para representar o Brasil no Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional, terá lançamento expandido, com patrocínio da Petrobras, começando pela capital paraense, Belém, que terá a estreia do filme no dia 4 de setembro, no Cine Luxardo.

O longa-metragem também vai percorrer a região Norte por meio do projeto CineSolar, que leva cinema ao ar livre para todo o Brasil. Em Manaus, no Amazonas, serão realizadas duas sessões, nos dias 11 e 12 de setembro. A segunda exibição terá a presença do diretor Marcelo Gomes. O projeto segue para Santarém (PA), no dia 16, e Alter do Chão (PA), no dia 17. Com parte do traslado realizado em balsas, o cinema itinerante, movido a energia solar, chega a Belém no dia 23.

O CineSolar é uma estação móvel de arte, sustentabilidade e cinema, que carrega toda a estrutura necessária para montar uma sala de cinema ao ar livre: cadeiras, sistema de som e projeção com captação e armazenamento de energia.

Em 12 de setembro, acontecerá uma sessão no Cine Guarani, em Curitiba (PR), com a presença de Milton Hatoum, autor do livro “Relato de um Certo Oriente”, que inspirou o filme.

A capital cearense, Fortaleza, também receberá duas sessões do filme, nos dias 13 e 16, ambas com a presença do diretor Marcelo Gomes.

O filme trata, como o livro, de memórias, paixão e preconceitos que acompanham a saga de imigrantes libaneses na floresta amazônica brasileira. No Líbano de 1949, dois irmãos católicos, Emilie (Wafa’a Celine Halawi) e Emir (Zakaria Kaakour), embarcam para o Brasil fugindo da guerra. Durante a viagem, Emilie se apaixona pelo comerciante muçulmano Omar (Charbel Kamel). Emir sente um ciúme incontrolável e se vale das diferenças religiosas para separar o casal.

“Retrato de um Certo Oriente” é uma coprodução entre Matizar Filmes, Kavac Film, Gullane Entretenimento, Muiraquitã Filmes, Globo Filmes, Canal Brasil e Misti Filmes, com produtores associados Bubbles Project, VideoFilmes e Orjouane Productions. No Brasil, o filme é distribuído pela O2 Play.