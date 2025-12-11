“Ainda Estou Aqui” é homenageado com Troféu AIB e Walter Salles recebe prêmio de Críticos do Uruguai

Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, “Ainda Estou Aqui”, longa de Walter Salles, garantiu dois novos prêmios. A produção foi eleita o Melhor Filme Ibero-Americano pela Associação de Críticos de Cinema do Uruguai e recebeu o Troféu AIB de Imprensa 2025, na categoria Destaque Especial. Concedida pela Associação da Imprensa do Brasil, o Troféu AIB celebra a relevância artística, histórica e emocional do longa que trouxe para o Brasil o primeiro Oscar de sua história. As atrizes Valentina Herszage e Luiza Kosovski estiveram na cerimônia de premiação para receber a honraria em nome de toda a equipe do filme e leram um agradecimento enviado por Walter Salles.

Mais de um ano após sua estreia no Festival de Veneza, “Ainda Estou Aqui” já foi visto por mais de 8,5 milhões de espectadores pelo mundo, passou por mais de 50 festivais nacionais e internacionais e ganhou quase 70 prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Filme Internacional, o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres), seis prêmios do júri popular nos festivais de Rotterdam, Vancouver, Mill Valley e Philadelphia Film Festival, nos Estados Unidos, Pessac, na França, e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, além de 13 prêmios Grande Otelo, concedidos pela Academia Brasileira de Cinema.