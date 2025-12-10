Dirigido por Bruno Barreto e estrelado por Larissa Manoela e Giovanna Rispoli, “Traição entre Amigas” chega aos cinemas
“Traição entre Amigas”, dirigido por Bruno Barreto, chega aos cinemas a partir de 11 de dezembro. Produzido pela L.C. Barreto e estrelado por Larissa Manoela e Giovanna Rispoli, o filme é inspirado na primeira obra que Thalita Rebouças escreveu, em 2000, quando a autora ainda migrava do jornalismo para a literatura. O romance acompanha duas jovens, melhores amigas, cuja relação é colocada à prova após um episódio de traição. O afastamento faz com que elas recalculem suas rotas e enfrentem o mundo adulto sozinhas.
Diferentemente dos títulos que mais tarde a tornariam um fenômeno entre os jovens leitores, o livro apresenta um olhar mais adulto sobre o universo feminino, explorando as complexidades emocionais das relações com a sensibilidade necessária para retratar personagens ainda em formação. Outra diferença é que esta primeira obra não conta apenas uma história, mas duas, em paralelo.
Bruno Barreto conheceu o livro de Thalita pouco depois de seu lançamento. Instigado pelo título, achou que havia ali uma boa história para o cinema. O projeto começou ainda nos anos 2000, quando Bruno mostrou o livro à irmã e produtora Paula Barreto. O tempo passou, Thalita se tornou um fenômeno editorial e a história voltou às mãos do diretor.