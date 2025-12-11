Canal Futura divulga filme vencedor da 16ª edição do Doc Futura

Foto: Érica Sansil © Felipe Conrado

O vencedor da 16ª edição do Doc Futura foi conhecido nesta quarta-feira, 10 de dezembro. O documentário “Mulheres de 90”, dirigido por Érica Sansil, foi selecionado entre 136 projetos inscritos de todas as regiões do país. A produção aborda, com sensibilidade, o envelhecimento feminino e foi representada pela própria diretora, da produtora 2 Olhos Negros Filmes, do Rio de Janeiro.

Nesta edição, dez projetos de longa-metragem foram finalistas e participaram de uma rodada de pitching, na qual os idealizadores defenderam suas propostas diante de uma banca de especialistas convidados pelo Canal Futura. A comissão julgadora foi formada por Cleissa Regina, roteirista, diretora e produtora; Flavia Lima, gerente de Conteúdo de Variedades da área de Produtos Digitais da Globo; Mariana Genescá, produtora de documentários de impacto social e fundadora da Amana Cine; Rodrigo França, cineasta, ator, diretor, escritor e roteirista; e Mariana Seivalos, supervisora do Canal Futura.

O filme “Mulheres de 90” acompanha três mulheres de 90 anos que compartilham com sensibilidade e coragem as dores e as delícias de envelhecer. Entre memórias, vaidades, afetos e sonhos, revelando a força de existir em uma sociedade que insiste em torná-las invisíveis.

Uma iniciativa do Canal Futura, o Doc Futura fomenta a produção audiovisual crítica e criativa no Brasil, com foco na valorização de produções independentes e diversas. Lançado no segundo semestre de 2025, o edital tem como objetivo selecionar projetos para a realização de documentários inéditos para a programação do canal.

O tema central desta edição foi Direitos Humanos. A iniciativa deu total liberdade para que os inscritos buscassem o olhar mais original para o foco, sem restringir as formas de narrativa. O público-alvo das produções é livre (considerando, para tanto, a classificação etária indicativa do Ministério da Justiça).

O projeto vencedor será acompanhado pela equipe do Futura em todas as suas fases, desde a pré-produção até a etapa de finalização, entre janeiro e agosto de 2026. A produção será exibida no Canal Futura e disponibilizada gratuitamente no Globoplay, proporcionando grande alcance do projeto desenvolvido na sociedade, impactando e fomentando reflexões dos espectadores acerca do tema abordado.