Fundação Japão e Cinemateca promovem mostra de filmes clássicos japoneses restaurados

Entre os dias 25 e 28 de setembro, a Fundação Japão em São Paulo e a Cinemateca Brasileira realizam a Mostra Ayakashi: o Japão das Criaturas Místicas. A seleção reúne quatro filmes japoneses restaurados – “Lago do Demônio” (1979), “O Retorno do Gigante Majin” (1966), “A Família Inugami” (1976) e “A Reencarnação do Samurai” (1981) – que mergulham no imaginário dos seres sobrenaturais japoneses, conhecidos como Ayakashi.

A mostra é uma oportunidade de aproximar o público brasileiro de um aspecto fascinante da cultura japonesa, revelado por meio da visão de grandes mestres do cinema.

As sessões acontecem na Sala Grande Otelo, na Cinemateca Brasileira (Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – SP), com entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada exibição.

Confira a programação:

Quinta-feira, 25/09

17h – “A Família Inugami” (Kon Ichikawa, 1976, 146 min, 16 anos)

Sinopse: Mistério sobrenatural em torno da disputa pela herança de um patriarca, em meio a assassinatos, ganância e dissimulação.

20h – “Lago do Demônio” (Masahiro Shinoda, 1979, 124 min, 14 anos)

Sinopse: Um casal mantém a paz de uma vila tocando um sino três vezes ao dia para conter um Deus-Dragão aprisionado em um lago. Porém, a vida tranquila que levam acaba repentinamente…

Sexta-feira, 26/09

15h – “A Reencarnação do Samurai” (Kinji Fukasaku, 1981, 122 min, 18 anos)

Sinopse: Após ser assassinado em um massacre, um samurai com sede de vingança é ressuscitado, e vende a alma ao diabo em troca de poder trazer os mortos à vida.

17h30 – “O Retorno do Gigante Majin” (Kenji Misumi, 1966, 79 min, 14 anos)

Sinopse: Uma estátua sagrada desperta para vingar a destruição causada por guerreiros que retornam a sua cidade.

Sábado, 27/09

19h30 – “Lago do Demônio” (Masahiro Shinoda, 1979, 124 min, 14 anos)

Domingo, 28/09

15h – “O Retorno do Gigante Majin” (Kenji Misumi, 1966, 79 min, 14 anos)

17h30 – “A Reencarnação do Samurai” (Kinji Fukasaku, 1981, 122 min, 18 anos)

20h – “A Família Inugami” (Kon Ichikawa, 1976, 146 min, 16 anos)