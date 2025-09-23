“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, será o filme de abertura do FRAPA

Indicado pelo Brasil na corrida pelo Oscar 2026, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, será o filme de abertura da Mostra de Longas do XIII FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. As seleções de filmes do FRAPA trazem títulos reconhecidos pela alta qualidade de seus roteiros. Todas as projeções serão seguidas de conversa com roteiristas. O XIII FRAPA acontece de 3 a 7 de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana.

O longa será apresentado no dia 3 de novembro em duas exibições gratuitas com presença do realizador pernambucano: uma na Cinemateca Paulo Amorim, às 18h30, sede do FRAPA, e outra na Cinemateca Capitólio, às 19h. O diretor estará presente nas duas sessões, apresentando o início da segunda exibição e, ao final da primeira, participa de debate na CCMQ. O longa estreia no circuito comercial no dia 6 de novembro, com distribuição da Vitrine Filmes.

Em sua première mundial, “O Agente Secreto” venceu os prêmios de melhor ator para seu protagonista, Wagner Moura, e melhor diretor no último Festival de Cannes. Na trama ambientada em 1977, fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Além de Moura, o filme também conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Udo Kier e grande elenco.

Premiados em festivais recentes, outros quatro títulos da Mostra de Longas são: “A Natureza das Coisas Invisíveis”, roteiro de Rafaela Camelo, “Cais”, escrito por Safira Moreira, “Nó”, roteiro de Laís Melo e Saravy, e “Uma em Mil”, roteirizado pelos irmãos Jonatas e Tiago Rubert. As sessões também contarão com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras durante os debates.

Além dos cinco títulos da mostra de longas, o FRAPA também anunciou 14 curtas-metragens de sua mostra competitiva. A lista inclui títulos de nove estados brasileiros. São eles: “A Vaqueira, a Dançarina e o Porco (CE), “Amarela” (SP), “BELA LX-404” (RJ), “Casulo” (SP), “Descamar” (DF), “Entre Corpos” (AL), “Eu Sou um Pastor Alemão” (RJ), “Logos” (RS); “Mãe da Manhã” (RS), “Mar de Dentro” (PE), “O Céu não Sabe meu Nome” (BA), “Quando Eu For Grande?” (PR); “Samba Infinito” (RJ) e “VBP (Vacas Brancas Preguiçosas)” (SP).

O FRAPA 2025 é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo, Instituto Estadual de Cinema (Iecine), Pró-Cultura RS, Secretaria de Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. O festival conta com direção-geral de Leo Garcia e produção executiva de Mariana Mêmis Müller.