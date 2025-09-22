MIS abre convocatória para o São Paulo em Curtas 2025

O MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, abriu convocatória para o São Paulo em Curtas 2025, quinta edição do programa MIS em Cena, concurso cultural que busca valorizar a produção audiovisual de diferentes territórios da capital paulista. Os interessados podem se inscrever por meio de formulário online, até 19 de outubro, às 23h59. O regulamento completo pode ser conferido por meio de link disponibilizado no site do MIS, https://mis-sp.org.br/evento/convocatoria-sao-paulo-em-curtas-5a-edicao-mis-em-cena.

A iniciativa selecionará 12 obras em curta-metragem criadas fora do centro expandido da cidade, ampliando a visibilidade de artistas locais e destacando a potência criativa dessas regiões. Mais do que revelar novos talentos, o projeto reforça a cultura como instrumento de transformação social, convidando o público a reconhecer e se conectar com múltiplas formas de expressão que emergem da diversidade urbana de São Paulo.

As obras selecionadas terão exibição inédita no Auditório MIS, ainda este ano, com entrada gratuita, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer produções inéditas e de qualidade.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail curtasaopaulo@mis-sp.org.br.