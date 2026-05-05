Canal Brasil estreia o documentário “Rejeito”

O Canal Brasil exibe, na quinta-feira, 7 de maio, às 19h30, o documentário inédito “Rejeito”, dirigido por Pedro de Filippis. O filme investiga os desdobramentos dos maiores rompimentos de barragens de rejeito da história e os riscos ainda presentes em Minas Gerais, onde novas estruturas continuam ameaçando milhões de pessoas.

A narrativa acompanha uma conselheira ambiental do Estado que confronta práticas recorrentes do poder público e das mineradoras, enquanto comunidades diretamente afetadas lutam para permanecer em seus territórios. A partir de uma abordagem intimista, o documentário evidencia tensões políticas, sociais e ambientais que atravessam o cotidiano dessas populações, destacando vozes frequentemente invisibilizadas. A obra propõe uma reflexão sobre os impactos da mineração no Brasil contemporâneo e os desafios enfrentados por quem vive sob a constante ameaça de novos desastres.

Com reconhecimento internacional, “Rejeito” integrou seleções oficiais de festivais como Festival Internacional de Documentários de Amsterdã (IDFA), em 2023, Cinéma du Réel (2023) e Hot Docs (2023), além de conquistar o Prêmio do Júri de Melhor Longa-metragem na Competição Territórios e Memória da Mostra Ecofalante de Cinema, em 2024.